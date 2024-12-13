Generador de Videos de Anuncios Móviles: Crea Anuncios de Alto Impacto Rápidamente

Transforma tu marketing con nuestro Generador de Videos de Anuncios de IA. Crea rápidamente videos cortos cautivadores para redes sociales, aumentando el compromiso con avatares de IA realistas.

Imagina un anuncio móvil vibrante de 30 segundos que presenta una nueva aplicación de fitness. Este breve video está diseñado para jóvenes adultos activos y utiliza cortes rápidos, música de fondo enérgica y texto audaz en pantalla, demostrando lo fácil que es generar un anuncio atractivo usando los extensos "Plantillas y escenas" de HeyGen para un estilo visual dinámico.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un anuncio de video profesional de 45 segundos dirigido a emprendedores de comercio electrónico que buscan personalizar el mensaje de su marca. El video presenta un "avatar de IA" amigable y articulado que explica los beneficios de un nuevo producto con una "generación de voz en off" clara y atractiva, presentado en un estilo visual limpio y moderno con música suave y acogedora.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un video de formato corto de 15 segundos para redes sociales, dirigido a propietarios de pequeñas empresas que buscan un compromiso instantáneo con los clientes. El estilo visual es rápido y colorido, con una melodía pegajosa y texto dinámico, destacando un fuerte "llamado a la acción". Este video enfatiza la rapidez de creación usando la función "Texto a video desde guion" de HeyGen para convertir rápidamente ideas en contenido compartible.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un video de marketing convincente de 60 segundos para agencias de publicidad, transformando contenido generado por usuarios en bruto en una campaña pulida. El estilo visual combina metraje auténtico en bruto con sutiles "animaciones" profesionales y una inspiradora banda sonora orquestal, demostrando cómo el "Soporte de biblioteca de medios/stock" de HeyGen puede elevar incluso los anuncios UGC simples a producciones de alta calidad.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Videos de Anuncios Móviles

Genera anuncios de video móviles profesionales y de alto impacto sin esfuerzo con herramientas impulsadas por IA, perfectas para campañas en redes sociales y para involucrar a tu audiencia.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Comienza la creación de tu anuncio móvil eligiendo entre una variedad de **plantillas de anuncios de video** pre-diseñadas disponibles en la biblioteca de **Plantillas y escenas** de HeyGen. Esto agiliza tu flujo de trabajo y asegura un punto de partida profesional.
2
Step 2
Añade Avatares de IA
Da vida a tu mensaje incorporando **Avatares de IA** realistas en tu anuncio. Utiliza la capacidad avanzada de **avatares de IA** de HeyGen para seleccionar el presentador perfecto que narre tu contenido y atraiga a tus espectadores.
3
Step 3
Aplica la Identidad de Marca
Integra la identidad de tu marca sin problemas utilizando los **Controles de marca** de HeyGen. Aplica fácilmente tus logotipos, colores personalizados y fuentes para asegurar que tu anuncio móvil se alinee perfectamente con tus guías visuales.
4
Step 4
Exporta tu Anuncio
Finaliza tu creación y aprovecha las funciones de **Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones** de HeyGen. Genera tus **videos cortos** de alta calidad, optimizados para varias plataformas de redes sociales y visualización móvil.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Anuncios de Testimonios de Clientes Impulsados por IA

.

Transforma historias de éxito de clientes en anuncios de video convincentes, aprovechando la IA para generar confianza y aumentar las conversiones.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mis campañas de videos de anuncios móviles?

HeyGen te permite crear videos de anuncios móviles atractivos con avatares de IA realistas y actores de IA, transformando tus guiones en visuales dinámicos para campañas efectivas. Este Generador de Videos de Anuncios de IA agiliza la producción, haciendo que tu marca destaque en las redes sociales.

¿Ofrece HeyGen herramientas creativas para anuncios de video únicos?

Sí, HeyGen proporciona un creador de anuncios de video en línea intuitivo con un editor de arrastrar y soltar, que te permite personalizar plantillas de anuncios de video, agregar animaciones e integrar música. Esta plataforma hace que crear videos cortos únicos sea sencillo.

¿Puedo generar anuncios UGC atractivos con HeyGen?

Absolutamente. HeyGen es perfecto para generar anuncios UGC de aspecto auténtico diseñados para resonar en las redes sociales, completos con elementos claros de llamado a la acción. Produce rápidamente videos cortos que capturan la atención y fomentan el compromiso.

¿Qué hace de HeyGen un generador de videos de anuncios de IA efectivo para diversas necesidades creativas?

HeyGen sirve como un generador de videos de anuncios de IA efectivo al convertir texto en video sin esfuerzo, ofreciendo amplios controles de marca para una apariencia consistente. Es una herramienta ideal impulsada por IA para agencias de marketing y empresas que buscan anuncios de video escalables y profesionales.

