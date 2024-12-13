Creador de Vídeos de Misión: Amplifica Tu Mensaje al Instante

Magnifica tu misión e inspira acción con la creación de vídeos en línea fácil, aprovechando plantillas y escenas profesionales.

Crea un vídeo de misión convincente de 45 segundos para marcas con propósito o no diseñadores que buscan comunicar sus valores fundamentales. El vídeo debe adoptar un estilo visual inspirador y cinematográfico con música orquestal motivadora y una locución profesional, utilizando las plantillas y escenas personalizables de HeyGen para dar vida a la visión rápidamente.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo en línea de 60 segundos dirigido a pequeñas empresas y equipos de L&D, diseñado para aclarar un servicio o concepto complejo. Emplea gráficos animados claros y una locución amigable e informativa acompañada de música de fondo atractiva. Este proyecto aprovechará la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para agilizar la creación de contenido.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo dinámico de campaña de 30 segundos para compartir en redes sociales para equipos de Marketing y Ventas, enfocado en aumentar el reconocimiento de marca para un nuevo producto. El estilo visual debe ser vibrante y rápido, acompañado de música pop moderna. Incorpora los avatares de AI de HeyGen para presentar características clave de manera atractiva e innovadora.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo informativo de 60 segundos para profesionales que deseen compartir su experiencia, tal vez detallando un cronograma de proyecto o un nuevo flujo de trabajo. El estilo visual y de audio debe ser limpio, profesional y educativo, con música de fondo tranquila y una narración clara. Mejora la accesibilidad y la retención del espectador utilizando la función de subtítulos/captions de HeyGen.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Misión

Crea vídeos de misión impactantes con nuestra plataforma impulsada por AI. Define fácilmente tu propósito, inspira acción y conecta con tu audiencia a través de visuales convincentes.

1
Step 1
Crea Tu Visión
Comienza delineando tu misión o pegando un guion. Nuestra plataforma impulsada por AI transforma tu texto en una base de vídeo dinámica, estableciendo el escenario para tu poderoso mensaje.
2
Step 2
Selecciona Tus Visuales
Explora una amplia gama de plantillas de vídeo diseñadas profesionalmente para articular visualmente tu propósito. Elige escenas y elementos que resuenen con tu mensaje central, asegurando un impacto poderoso.
3
Step 3
Personaliza Tu Mensaje
Adapta tu vídeo con controles de marca, añadiendo tu logo y colores de marca para asegurar un aspecto consistente y profesional. Personaliza cada detalle para reflejar tu misión única.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Impacto
Una vez perfeccionado, exporta tu vídeo de misión en varios formatos de aspecto para diferentes plataformas. Utiliza capacidades de compartición en redes sociales sin fisuras para amplificar tu alcance e inspirar a tu audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Amplifica el Alcance de la Misión

.

Produce rápidamente vídeos atractivos para redes sociales para lanzar campañas, informar a los espectadores y aumentar el apoyo a tus iniciativas estratégicas.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen servir como un eficaz creador de vídeos en línea para proyectos creativos?

HeyGen empodera a cualquiera para ser un creador de vídeos con su plataforma intuitiva impulsada por AI, ofreciendo plantillas de vídeo personalizables y una extensa biblioteca de recursos para la creación de vídeos creativos. Esto facilita que los no diseñadores hagan un vídeo rápidamente.

¿Qué hace que HeyGen sea ideal para crear un vídeo de misión o visión convincente?

HeyGen es el creador de vídeos de misión definitivo, permitiéndote crear campañas de vídeo convincentes y centradas en la historia que comuniquen claramente tus valores y visión fundamentales. Puedes lanzar tu campaña con vídeos personalizados impulsados por estrategia, ya sea utilizando estilos animados o de acción en vivo.

¿Puede HeyGen ayudar a los no diseñadores a crear vídeos animados de alta calidad con tecnología de texto a vídeo AI?

¡Absolutamente! HeyGen es una plataforma impulsada por AI diseñada como una poderosa herramienta de creación de vídeos para no diseñadores, permitiéndote generar fácilmente vídeos animados utilizando tecnología de texto a vídeo AI. Su Constructor de Personajes y elementos personalizables hacen que la producción de vídeos animados sea simple y atractiva.

¿Cómo apoya HeyGen la personalización creativa para mejorar el reconocimiento de marca?

HeyGen ofrece amplias opciones de personalización, incluyendo controles de marca para incorporar tu logo y colores, y una rica biblioteca de recursos de fotos y clips de vídeo. Esto te permite adaptar tu contenido con precisión, aumentando el reconocimiento de marca y asegurando que tus vídeos se alineen con tu visión única.

