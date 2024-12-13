Generador de Vídeos de Misión: Crea Vídeos de AI Atractivos Rápidamente

Genera vídeos de misión de alta calidad y atractivos rápidamente, aprovechando avatares de AI realistas para entregar tu mensaje con impacto.

Crea un dinámico vídeo de marketing de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas, presentando un software revolucionario. El estilo visual debe ser moderno y limpio, con gráficos animados vibrantes, complementado por una voz en off profesional y animada. Utiliza los avatares de AI de HeyGen para presentar las características clave y la generación de voz en off para asegurar una comunicación clara, creando un vídeo atractivo.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo conciso de 45 segundos diseñado para potenciales clientes B2B para desmitificar un producto SaaS complejo. Emplea un estilo visual ilustrativo y claro, con una voz en off calmada e informativa que guíe la narrativa. Aprovecha la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para traducir tu mensaje sin problemas e incluye subtítulos para accesibilidad, mejorando la creación de historias.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo creativo de 15 segundos para redes sociales anunciando un evento emocionante, dirigido a usuarios jóvenes adultos. El estilo visual y de audio debe ser rápido, vibrante y moderno, incorporando música de fondo enérgica y animaciones de texto dinámicas. Usa las diversas plantillas y escenas de HeyGen y su soporte de biblioteca de medios/stock para ensamblar rápidamente visuales atractivos para un impacto inmediato.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un inspirador vídeo de misión de 60 segundos para una startup tecnológica, destinado a partes interesadas de la empresa e inversores potenciales. El vídeo requiere una estética visual cinematográfica y profesional, acompañada de una poderosa voz en off motivacional que articule la visión de la empresa. Aprovecha la generación de voz en off de HeyGen para una entrega impactante y utiliza el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para optimizar en varias plataformas, mostrando los controles de marca únicos de tu empresa.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Misión

Transforma sin esfuerzo tu declaración de misión en un vídeo atractivo. Nuestra herramienta potenciada por AI simplifica la creación de contenido profesional de alta calidad en solo unos pasos.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza introduciendo tu declaración de misión o mensaje clave como texto. Nuestra plataforma utiliza este guion como base para el contenido de tu vídeo, aprovechando sus capacidades de texto a vídeo.
2
Step 2
Elige Tu Avatar
Selecciona entre una diversa gama de avatares AI para representar visualmente tu marca y entregar tu mensaje. Esta característica añade un toque humano a tu vídeo de misión.
3
Step 3
Añade Voces en Off Profesionales
Genera voces en off de alta calidad en varios idiomas y estilos para articular tu misión. Nuestra avanzada generación de voces en off asegura una pista de audio pulida e impactante.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo
Revisa tu vídeo de misión generado, realiza los ajustes finales como añadir subtítulos, luego expórtalo en el formato deseado, listo para compartir en todas las plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Ilustrando el Impacto con Historias de Éxito

.

Demuestra el impacto real de tu misión transformando historias de éxito de clientes en vídeos AI atractivos y de alta calidad.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mis proyectos de vídeo creativo?

HeyGen es un avanzado generador de vídeos AI que te permite producir vídeos atractivos con tecnología AI de vanguardia. Puedes transformar la creación de tu historia en impresionantes historias visuales utilizando voces en off profesionales, gráficos en movimiento y una amplia gama de avatares AI.

¿Qué capacidades ofrece HeyGen para una creación de vídeos eficiente?

HeyGen agiliza la creación de vídeos permitiéndote convertir texto a vídeo fácilmente, lo que lo hace ideal para vídeos de marketing, vídeos explicativos o contenido para redes sociales. Incluye características como plantillas personalizables, subtítulos y una rica biblioteca de medios para acelerar tu flujo de trabajo.

¿Cómo apoya HeyGen la consistencia de marca en el contenido de vídeo?

HeyGen proporciona robustos controles de marca, permitiéndote integrar el logo de tu empresa y colores específicos de marca sin problemas en todos tus vídeos. Esto asegura que cada pieza de contenido, desde vídeos de misión hasta presentaciones de productos, mantenga una identidad visual profesional y coherente.

¿Es HeyGen adecuado para generar vídeos de misión de alta calidad?

Absolutamente. HeyGen sirve como un excelente generador de vídeos de misión, permitiendo a las empresas crear contenido de vídeo de misión de alta calidad que comunique de manera convincente su propósito. Con avatares AI y herramientas intuitivas, puedes crear poderosas historias visuales que resuenen con tu audiencia.

