Crea un vídeo de declaración de misión de 45 segundos dirigido a potenciales inversores y primeros adoptantes, mostrando la visión innovadora de una startup tecnológica. El estilo visual debe ser moderno y elegante, con gráficos dinámicos y superposiciones de texto, complementado por una música de fondo animada e inspiradora y una locución profesional generada con la función de generación de voz de HeyGen para articular el mensaje central.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de declaración de misión de 60 segundos para la incorporación de nuevos empleados, enfatizando los valores fundamentales y la cultura de la empresa. Este vídeo debe presentar diversos avatares de IA de HeyGen comunicando eficazmente los principios clave, con una estética visual cálida y acogedora, acompañada de subtítulos claros y concisos para garantizar la accesibilidad y comprensión de todos los nuevos empleados.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo promocional de 30 segundos que sirva como declaración de misión para una organización sin ánimo de lucro, dirigido a potenciales donantes y voluntarios. El estilo visual debe ser conmovedor e impactante, utilizando metraje de archivo convincente de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen que ilustre la diferencia real que hace la organización, acompañado de una banda sonora emotiva y una narrativa sincera entregada a través de texto a vídeo desde el guion.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de contenido atractivo de 15 segundos para redes sociales, destilando el propósito único de una marca para un público general amplio. La presentación visual debe ser vibrante y de ritmo rápido, incorporando plantillas y escenas llamativas y aprovechando el cambio de tamaño y exportaciones de relación de aspecto de HeyGen para una visualización óptima en varias plataformas, todo ello acompañado de una pista musical pegadiza y contemporánea.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona Tu Creador de Vídeos de Declaración de Misión

Transforma sin esfuerzo los valores fundamentales de tu empresa en un vídeo de declaración de misión atractivo utilizando herramientas impulsadas por IA, cautivando a tu audiencia con el propósito de tu marca.

Step 1
Crea Tu Guion de Declaración de Misión
Comienza introduciendo la declaración de misión o los valores fundamentales de tu empresa en el editor de texto a vídeo impulsado por IA. Nuestra plataforma convertirá instantáneamente tu texto en un guion de vídeo dinámico, listo para el enriquecimiento visual.
Step 2
Selecciona Visuales y Locución
Mejora tu mensaje seleccionando entre una variedad de escenas personalizables y avatares de IA. Genera una locución nítida en el tono y el idioma deseados para narrar eficazmente tu declaración de misión.
Step 3
Aplica Marca y Subtítulos
Integra la identidad de tu marca añadiendo el logotipo de tu empresa, colores y otros elementos visuales. Añade fácilmente subtítulos a tu vídeo, asegurando accesibilidad y un mayor alcance para las historias de tu marca.
Step 4
Exporta Tu Vídeo Final
Revisa tu vídeo de declaración de misión completado, realizando cualquier ajuste final. Una vez satisfecho, exporta tu vídeo de alta calidad en varios formatos de relación de aspecto para compartirlo sin problemas en todas tus plataformas, completando la generación de vídeo de extremo a extremo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Integra la Misión en la Formación de Empleados

Mejora la formación y la incorporación de empleados con vídeos de declaración de misión impulsados por IA, asegurando la alineación del equipo con los valores fundamentales de la empresa.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de un vídeo de declaración de misión de la empresa?

HeyGen simplifica el proceso de creación de un vídeo de declaración de misión de la empresa convincente al aprovechar la tecnología de texto a vídeo impulsada por IA. Nuestro intuitivo creador de vídeos de declaración de misión permite a los usuarios transformar sin esfuerzo su guion de declaración de misión en un vídeo profesional, eliminando la necesidad de software de edición complejo.

¿Qué características creativas ofrece HeyGen para elaborar vídeos de declaración de misión atractivos?

HeyGen empodera a los usuarios con una gama de características creativas para elaborar vídeos de declaración de misión atractivos, incluyendo escenas personalizables y una biblioteca de plantillas de declaración de misión. Puedes utilizar vídeos de avatares de IA y generación de locuciones nítidas para dar vida a las historias de tu marca, asegurando la creación de contenido de alta calidad.

¿Puede HeyGen producir vídeos de declaración de misión profesionales con controles de marca robustos?

Absolutamente, HeyGen es una plataforma de generación de vídeos de extremo a extremo diseñada para producir vídeos de declaración de misión profesionales. Ofrece controles de marca robustos, incluyendo la capacidad de añadir logotipos y colores de marca, junto con características como subtítulos y cambio de tamaño de relación de aspecto para varias plataformas.

¿Es HeyGen adecuado para que cualquiera pueda crear un vídeo de declaración de misión, independientemente de sus habilidades artísticas?

Sí, HeyGen es un creador de vídeos en línea accesible diseñado para usuarios de todos los niveles de habilidad, permitiendo a cualquiera crear un vídeo de declaración de misión sin requerir habilidades artísticas. Nuestra plataforma facilita hacer más visible el propósito de tu marca a través de vídeos de alta calidad e impactantes.

