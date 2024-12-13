Herramienta de Vídeo de Microaprendizaje: Crea Vídeos de Formación Atractivos
Desarrolla contenido efectivo y conciso rápidamente con generación de voz en off profesional para tus aprendices.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Desarrolla un vídeo conciso de 45 segundos explicando un consejo rápido para usar tu producto, dirigido a clientes existentes que buscan contenido breve para aplicación inmediata. El estilo visual y de audio debe ser moderno, claro y orientado a la acción, con cortes rápidos, texto en pantalla y música de fondo animada. Incorpora diversos Plantillas y escenas, junto con Subtítulos/captions generados automáticamente, para mejorar la accesibilidad y guiar a los espectadores a través del proceso sin problemas.
Crea un vídeo promocional dinámico de 30 segundos que muestre una nueva característica de tu herramienta de vídeo de microaprendizaje, dirigido a clientes potenciales y profesionales del marketing que valoran el contenido atractivo. El estilo visual debe ser enérgico, vibrante y utilizar transiciones rápidas con visuales impactantes extraídos de la biblioteca de medios/soporte de stock, respaldado por un avatar de IA entusiasta. Esta pieza de creación de contenido breve debe captar la atención rápidamente y transmitir los beneficios clave.
Diseña un vídeo informativo de actualización interna de 75 segundos para miembros del equipo de diferentes departamentos, describiendo un logro reciente de la empresa o un cambio de procedimiento, aprovechando tu plataforma de microaprendizaje para vídeos de formación consistentes. La estética debe ser profesional pero accesible, incorporando branding personalizado, una voz en off tranquilizadora y un fondo instrumental calmado. Utiliza el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para asegurar que el vídeo se vea genial en varios canales de comunicación interna, proporcionando opciones de visualización flexibles.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Expande las Oportunidades de Aprendizaje.
Aprovecha la herramienta de vídeo de microaprendizaje de HeyGen para producir rápidamente numerosos cursos, haciendo el contenido educativo accesible a una audiencia global.
Mejora la Efectividad de la Formación.
Utiliza vídeos de microaprendizaje impulsados por IA para aumentar significativamente el compromiso de los aprendices y mejorar la retención del conocimiento en todos los programas de formación de empleados.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar los vídeos de microaprendizaje para la formación de empleados?
HeyGen ofrece una avanzada herramienta de vídeo de microaprendizaje que transforma la formación de empleados. Con avatares de IA y capacidades de texto a vídeo, puedes generar contenido atractivo rápidamente, mejorando la retención del conocimiento y haciendo tus vídeos de formación más efectivos.
¿Qué características ofrece HeyGen para crear contenido conciso y atractivo?
HeyGen ofrece una plataforma fácil de usar con características impulsadas por IA y un editor de arrastrar y soltar, haciendo la creación de contenido sencilla. Puedes crear fácilmente vídeos de microaprendizaje y otros contenidos breves utilizando plantillas personalizables, asegurando que tus mensajes sean impactantes y atractivos.
¿Es HeyGen una plataforma adecuada de microaprendizaje para la creación de contenido educativo?
Absolutamente, HeyGen sirve como una plataforma ideal de microaprendizaje para producir contenido educativo de alta calidad. Su herramienta de autoría intuitiva y diversas características te permiten crear herramientas y vídeos instructivos efectivos que resuenan con los aprendices.
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación con IA?
HeyGen simplifica significativamente la creación de vídeos de formación al aprovechar características impulsadas por IA. Nuestra plataforma te permite crear sin esfuerzo convirtiendo guiones en vídeos con avatares de IA y generación de voz en off, agilizando todo tu flujo de trabajo de formación.