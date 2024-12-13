Creador de Vídeos de Microaprendizaje: Crea Vídeos de Capacitación Atractivos
Crea fácilmente vídeos de microaprendizaje que mejoran la retención de conocimientos utilizando avanzados avatares de AI.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Produce un vídeo de microaprendizaje conciso de 30 segundos diseñado para mejorar la retención de conocimientos para profesionales ocupados, presentando un punto clave de un taller reciente. Emplea visuales dinámicos y atractivos con música de fondo animada, aprovechando las Plantillas y escenas de HeyGen para un desarrollo rápido y la generación de Voz en off para añadir una pista de audio pulida.
Crea un vídeo instructivo de microaprendizaje de 60 segundos dirigido a equipos internos que aprenden una nueva función de software, empleando un enfoque visual paso a paso con un tono calmado e informativo. Asegúrate de incluir los Subtítulos/captions de HeyGen para accesibilidad e incorpora capturas de pantalla o clips relevantes de la biblioteca de medios/soporte de stock para ilustrar los puntos clave de manera efectiva.
Crea un vídeo promocional vibrante de 15 segundos que muestre los beneficios de un creador de vídeos de microaprendizaje, diseñado para propietarios de pequeñas empresas y gerentes de recursos humanos que buscan soluciones de capacitación rápidas. Esta producción enérgica debe contar con visuales modernos y música de fondo pegajosa, utilizando los avatares de AI de HeyGen para presentadores atractivos y demostrando el redimensionamiento de la relación de aspecto y las exportaciones para resaltar la versatilidad en todas las plataformas.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Ampliar Oportunidades de Aprendizaje.
Crea y despliega eficientemente una gama más amplia de cursos de microaprendizaje, haciendo que el conocimiento valioso sea accesible para una audiencia global.
Mejorar la Capacitación de Empleados.
Aprovecha la AI para crear vídeos de capacitación dinámicos que mejoren significativamente el compromiso de los empleados y la retención de conocimientos para un mejor rendimiento.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestros programas de capacitación e incorporación de empleados?
HeyGen revoluciona la capacitación e incorporación de empleados permitiéndote crear rápidamente vídeos de microaprendizaje utilizando un avanzado creador de vídeos AI. Nuestra plataforma aprovecha los avatares de AI y sofisticados sistemas de texto a voz para ofrecer contenido atractivo que mejora la retención de conocimientos en tus equipos.
¿Qué características ofrece HeyGen para crear fácilmente vídeos de microaprendizaje?
HeyGen simplifica el proceso de creación de vídeos de microaprendizaje con potentes características como texto a vídeo desde el guion, diversas plantillas de vídeo y avatares de AI realistas. Puedes generar vídeos cortos de alta calidad de manera eficiente, completos con generación de voz en off y subtítulos/captions, haciendo que el contenido sea accesible e impactante.
¿Puede HeyGen ayudar a mantener la coherencia de la marca en el contenido de microaprendizaje?
Absolutamente, HeyGen proporciona controles de marca robustos, incluyendo logotipos y colores personalizados para asegurar que tus vídeos de microaprendizaje se alineen perfectamente con la identidad de tu marca. Utiliza nuestras extensas plantillas y escenas y la biblioteca de medios/soporte de stock integrado para producir vídeos de capacitación profesionales y coherentes con la marca sin esfuerzo.
¿Por qué elegir HeyGen como mi creador de vídeos de microaprendizaje?
Elegir HeyGen como tu creador de vídeos de microaprendizaje significa obtener una velocidad y eficiencia inigualables en la creación de contenido. Nuestra plataforma te permite crear rápidamente vídeos de microaprendizaje con avatares de AI realistas y texto a voz, reduciendo significativamente el tiempo de producción mientras maximiza el compromiso y la retención de conocimientos.