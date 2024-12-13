Creador de Vídeos de Microaprendizaje: Crea Vídeos Atractivos
Mejora la retención del conocimiento y el compromiso de los empleados con vídeos de microaprendizaje interactivos utilizando avatares de IA.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo conciso de 60 segundos sobre el recorrido de un producto dirigido a clientes potenciales, mostrando la experiencia fluida de una nueva función de software. Emplea visuales modernos y nítidos y subtítulos/captions informativos en pantalla para resaltar beneficios y guiar a los espectadores paso a paso en su uso.
Produce un vídeo de cumplimiento de 30 segundos, autoritario pero accesible, para todos los empleados de la empresa, reforzando protocolos de seguridad críticos como parte de la formación corporativa. Aprovecha las diversas plantillas y escenas de HeyGen, junto con el soporte de la biblioteca de medios/stock, para crear escenarios impactantes y una voz clara y autoritaria que asegure la retención del conocimiento.
Diseña un inspirador vídeo de formación de 50 segundos que ofrezca consejos rápidos para hablar en público de manera efectiva, dirigido a profesionales que buscan mejorar sus habilidades a través de lecciones breves. Incorpora elementos visuales dinámicos y una narración segura, utilizando el cambio de tamaño de aspecto y exportaciones para compartir de manera óptima en varias plataformas.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta el Compromiso y la Retención en la Formación.
Aprovecha la IA para crear vídeos de microaprendizaje dinámicos que mejoren significativamente el compromiso de los aprendices y la retención del conocimiento.
Escala el Contenido de Formación a Nivel Global.
Produce un mayor volumen de cursos de microaprendizaje y extiende tu alcance de formación a diversos aprendices en todo el mundo.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación de microaprendizaje?
HeyGen agiliza el proceso de creación de vídeos de microaprendizaje transformando guiones en contenido profesional mediante tecnología avanzada de texto a vídeo y avatares de IA realistas. Esto permite a las empresas producir rápidamente materiales de formación corporativa atractivos sin necesidad de una amplia experiencia en producción de vídeo.
¿Qué características ofrece HeyGen para hacer los vídeos de microaprendizaje más atractivos?
HeyGen mejora el compromiso en los vídeos de microaprendizaje a través de características como avatares de IA personalizables, generación diversa de voces en off y la integración de elementos visuales de su biblioteca de medios. Los usuarios también pueden aprovechar plantillas profesionales y añadir subtítulos/captions para crear vídeos de formación cautivadores y accesibles.
¿Puede HeyGen utilizarse para escalar la producción de vídeos de formación corporativa en toda una organización?
Absolutamente, HeyGen está diseñado para escalar eficientemente la producción de vídeos para formación corporativa. Sus capacidades, incluyendo texto a vídeo, controles de marca y opciones de exportación fáciles, permiten a las organizaciones producir consistentemente vídeos instructivos de alta calidad para diversos objetivos de aprendizaje.
¿HeyGen admite la creación de vídeos de microaprendizaje multilingües para una fuerza laboral global?
Sí, HeyGen admite la creación de vídeos multilingües, permitiéndote llegar a una audiencia global con tu contenido de microaprendizaje. Su avanzada generación de voces en off y características automáticas de subtitulado/captioning aseguran que tus vídeos de formación sean accesibles y efectivos para diversos grupos lingüísticos.