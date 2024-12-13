Creador de Vídeos de Microaprendizaje: Crea Vídeos Atractivos

Mejora la retención del conocimiento y el compromiso de los empleados con vídeos de microaprendizaje interactivos utilizando avatares de IA.

312/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo conciso de 60 segundos sobre el recorrido de un producto dirigido a clientes potenciales, mostrando la experiencia fluida de una nueva función de software. Emplea visuales modernos y nítidos y subtítulos/captions informativos en pantalla para resaltar beneficios y guiar a los espectadores paso a paso en su uso.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de cumplimiento de 30 segundos, autoritario pero accesible, para todos los empleados de la empresa, reforzando protocolos de seguridad críticos como parte de la formación corporativa. Aprovecha las diversas plantillas y escenas de HeyGen, junto con el soporte de la biblioteca de medios/stock, para crear escenarios impactantes y una voz clara y autoritaria que asegure la retención del conocimiento.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un inspirador vídeo de formación de 50 segundos que ofrezca consejos rápidos para hablar en público de manera efectiva, dirigido a profesionales que buscan mejorar sus habilidades a través de lecciones breves. Incorpora elementos visuales dinámicos y una narración segura, utilizando el cambio de tamaño de aspecto y exportaciones para compartir de manera óptima en varias plataformas.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Microaprendizaje

Crea eficientemente vídeos de microaprendizaje atractivos para la formación corporativa y mejora la retención del conocimiento con nuestra plataforma intuitiva.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Vídeo
Comienza convirtiendo fácilmente tu contenido de formación en un vídeo dinámico utilizando la capacidad de texto a vídeo desde guion.
2
Step 2
Selecciona Tus Visuales
Selecciona un avatar de IA para presentar tu contenido, añadiendo un toque humano a tus vídeos de microaprendizaje.
3
Step 3
Añade Elementos Atractivos
Mejora el aprendizaje y la comprensión utilizando la generación de voces en off para transmitir tu mensaje claramente.
4
Step 4
Exporta para Distribución
Finaliza tu vídeo de microaprendizaje y expórtalo en varios formatos de aspecto para una distribución fluida en tus plataformas de formación corporativa.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Temas de Aprendizaje Complejos

.

Desglosa fácilmente temas intrincados en vídeos de microaprendizaje digeribles, mejorando la comprensión y los resultados educativos en cualquier campo.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación de microaprendizaje?

HeyGen agiliza el proceso de creación de vídeos de microaprendizaje transformando guiones en contenido profesional mediante tecnología avanzada de texto a vídeo y avatares de IA realistas. Esto permite a las empresas producir rápidamente materiales de formación corporativa atractivos sin necesidad de una amplia experiencia en producción de vídeo.

¿Qué características ofrece HeyGen para hacer los vídeos de microaprendizaje más atractivos?

HeyGen mejora el compromiso en los vídeos de microaprendizaje a través de características como avatares de IA personalizables, generación diversa de voces en off y la integración de elementos visuales de su biblioteca de medios. Los usuarios también pueden aprovechar plantillas profesionales y añadir subtítulos/captions para crear vídeos de formación cautivadores y accesibles.

¿Puede HeyGen utilizarse para escalar la producción de vídeos de formación corporativa en toda una organización?

Absolutamente, HeyGen está diseñado para escalar eficientemente la producción de vídeos para formación corporativa. Sus capacidades, incluyendo texto a vídeo, controles de marca y opciones de exportación fáciles, permiten a las organizaciones producir consistentemente vídeos instructivos de alta calidad para diversos objetivos de aprendizaje.

¿HeyGen admite la creación de vídeos de microaprendizaje multilingües para una fuerza laboral global?

Sí, HeyGen admite la creación de vídeos multilingües, permitiéndote llegar a una audiencia global con tu contenido de microaprendizaje. Su avanzada generación de voces en off y características automáticas de subtitulado/captioning aseguran que tus vídeos de formación sean accesibles y efectivos para diversos grupos lingüísticos.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo