Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Este vídeo de formación de 60 segundos está diseñado para propietarios de pequeñas empresas y gerentes de L&D, ilustrando la simplicidad de generar vídeos de formación impactantes con un generador de vídeos de IA. Debe adoptar un estilo visual y de audio moderno y optimista, aprovechando transiciones rápidas de escenas y texto en pantalla para resaltar los beneficios clave. El vídeo demostrará cómo transformar un guion en una pieza pulida usando la función de texto a vídeo desde guion de HeyGen y plantillas prediseñadas, con subtítulos automáticos para accesibilidad.
Produce un módulo de eLearning informativo de 30 segundos dirigido a formadores corporativos y educadores, centrado en estrategias para mejorar la retención de conocimiento a través de contenido en pequeñas dosis. El vídeo debe tener un estilo visual limpio y educativo con animaciones sutiles y un tono profesional y alentador. Integra medios de archivo relevantes de la biblioteca de medios de HeyGen y demuestra lo fácil que es exportar la pieza final en varios formatos de aspecto para entrega multiplataforma.
Se necesita un vídeo promocional de 50 segundos de ritmo rápido para creadores de contenido y diseñadores instruccionales, enfatizando la velocidad y eficiencia de un generador de vídeos de formación de microaprendizaje. Su estilo visual y de audio debe ser enérgico e inspirador, mostrando rápidamente el proceso de creación desde el concepto hasta la finalización. Este vídeo debe aprovechar los avatares de IA de HeyGen y la capacidad de texto a vídeo desde guion para generar rápidamente vídeos de microaprendizaje atractivos, destacando la facilidad de transformar texto en contenido visual atractivo.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Expande la Creación de Cursos de eLearning.
Desarrolla y distribuye eficientemente más cursos de microaprendizaje a una audiencia global, escalando tus programas de formación de manera efectiva.
Mejora el Compromiso y la Retención del Aprendizaje.
Aprovecha la IA para crear vídeos de microaprendizaje dinámicos que mejoran significativamente el compromiso del aprendiz y la retención de conocimiento.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación de microaprendizaje?
HeyGen actúa como un generador intuitivo de vídeos de formación de microaprendizaje, permitiendo a los usuarios producir contenido atractivo rápidamente. Aprovecha los avatares de IA y las capacidades de texto a vídeo desde guion para agilizar el proceso de formación efectiva de empleados.
¿Puede HeyGen realmente generar vídeos de IA de alta calidad rápidamente?
Sí, HeyGen es un avanzado generador de vídeos de IA que transforma guiones en vídeos pulidos con avatares de IA realistas y narración de texto a voz. Nuestra plataforma te ayuda a crear vídeos de microaprendizaje de manera eficiente, asegurando la retención de conocimiento sin un tiempo de producción extenso.
¿Qué características hacen de HeyGen una herramienta efectiva de autoría de eLearning de IA?
HeyGen actúa como una poderosa herramienta de autoría de eLearning de IA al ofrecer extensas plantillas de vídeo y controles de personalización de marca para tus vídeos de formación. Su capacidad para generar voces en off y añadir subtítulos asegura contenido de eLearning completo y accesible.
¿Es HeyGen adecuado para programas de formación de empleados a gran escala?
Absolutamente, HeyGen está diseñado para apoyar iniciativas de formación de empleados y eLearning integrales, facilitando la retención de conocimiento en toda tu organización. HeyGen puede producir contenido compatible con los estándares de integración de LMS para adaptarse a sistemas existentes.