Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de actualización de producto de 60 segundos para clientes existentes, mostrando las nuevas características de nuestra plataforma de aprendizaje en línea. Emplea un estilo visual dinámico e ilustrativo con música de fondo animada, utilizando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para transformar rápidamente actualizaciones detalladas en contenido atractivo, aprovechando las plantillas de vídeo existentes para mayor eficiencia.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo de microaprendizaje de 30 segundos que ofrezca un 'consejo profesional' para una audiencia general en redes sociales. El estilo visual debe ser rápido, con gráficos vibrantes y subtítulos/captions generados automáticamente para maximizar la accesibilidad y la retención de información, usando el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para obtener rápidamente recursos visuales.
Prompt de Ejemplo 3
Produce una guía de proceso interno de 50 segundos para los miembros del equipo, explicando un nuevo flujo de trabajo. El vídeo debe adoptar un estilo visual corporativo y de marca, con un avatar de IA confiado presentando los pasos. Usa las plantillas y escenas de HeyGen para mantener la consistencia de la marca a lo largo de este proyecto de creador de vídeos educativos de microaprendizaje.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Educativos de Microaprendizaje

Crea eficientemente vídeos educativos atractivos y concisos diseñados para la máxima retención del conocimiento y el compromiso del aprendiz utilizando herramientas impulsadas por IA.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tu contenido educativo. El creador de vídeos educativos de microaprendizaje de IA puede entonces convertir tu texto en contenido de vídeo atractivo utilizando la función de texto a vídeo desde el guion.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de IA
Elige entre una amplia gama de avatares de IA para narrar tu vídeo de microaprendizaje, proporcionando un toque humano y mejorando la conexión con el aprendiz.
3
Step 3
Añade Visuales y Branding
Mejora tu vídeo de microaprendizaje con visuales relevantes y escenas del soporte de biblioteca de medios/stock integrado para mantener a los aprendices comprometidos.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Una vez que tu vídeo de microaprendizaje esté completo, expórtalo fácilmente en varios tamaños de relación de aspecto y formatos para compartir sin problemas en diferentes plataformas.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Optimiza la Educación en Salud

Simplifica la información médica compleja en vídeos de microaprendizaje claros y concisos, haciendo la educación en salud más accesible y efectiva.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de microaprendizaje atractivos para la formación?

HeyGen permite a los usuarios crear fácilmente vídeos de microaprendizaje atractivos utilizando su avanzado creador de vídeos de IA. Con una diversa biblioteca de plantillas de vídeo y avatares de IA personalizables, puedes transformar rápidamente guiones en vídeos de formación profesional, sin necesidad de habilidades previas de edición. Nuestra robusta tecnología de Texto a Voz agiliza aún más la generación de contenido.

¿Qué características interactivas ofrece HeyGen para mejorar el microaprendizaje y la retención del conocimiento?

HeyGen mejora la retención del conocimiento en el microaprendizaje con elementos interactivos como cuestionarios integrados y opciones de gamificación. Estas características te permiten incorporar verificaciones de conocimiento directamente en tu contenido, haciendo el aprendizaje más dinámico y efectivo. Además, nuestra plataforma admite una integración fluida con LMS para un fácil despliegue y seguimiento de los vídeos de formación.

¿Puede HeyGen ayudar a generar contenido personalizado con avatares de IA personalizados y narración eficiente?

Sí, HeyGen sobresale en la generación de contenido personalizado permitiéndote crear avatares de IA personalizados para vídeos de presentación atractivos. Junto con nuestra avanzada tecnología de voz en off de IA y texto a voz, puedes narrar guiones sin esfuerzo. También puedes incorporar grabaciones de pantalla para crear material de vídeo instructivo completo.

¿Cómo acelera HeyGen la producción de vídeos de microaprendizaje desde el guion hasta el vídeo final?

HeyGen acelera significativamente la producción de vídeos de microaprendizaje al simplificar todo el proceso de creación de vídeos. Nuestra plataforma admite la generación de guiones de IA y convierte rápidamente texto en vídeos cortos y enfocados, con subtítulos autogenerados. Esto permite una rápida generación de contenido, haciendo que la creación de vídeos de microformación impactantes sea eficiente y escalable.

