HeyGen acelera significativamente la producción de vídeos de microaprendizaje al simplificar todo el proceso de creación de vídeos. Nuestra plataforma admite la generación de guiones de IA y convierte rápidamente texto en vídeos cortos y enfocados, con subtítulos autogenerados. Esto permite una rápida generación de contenido, haciendo que la creación de vídeos de microformación impactantes sea eficiente y escalable.