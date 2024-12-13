Generador de vídeos micro-UGC para Anuncios de Vídeo AI Auténticos

Produce sin esfuerzo anuncios de vídeo UGC de alta conversión y reduce los costos de producción con nuestra tecnología de avatares de IA, mejorando tu flujo de trabajo de marketing y ROAS.

Imagina un vídeo de 30 segundos para aspirantes a creadores de contenido que muestre cómo pueden producir vídeos UGC de alta calidad con IA sin necesidad de aparecer en cámara. El estilo visual debe ser enérgico y optimista, presentando diversas personas virtuales creadas con los avatares de IA de HeyGen en varios entornos atractivos, complementado por una voz en off amigable y conversacional que explique la facilidad de generación de contenido.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Para las marcas que buscan ampliar su alcance, desarrolla un anuncio de vídeo micro-UGC de 45 segundos que demuestre el poder de convertir conceptos simples en anuncios de vídeo UGC atractivos. El estilo visual debe ser profesional y limpio, destacando el uso o los beneficios del producto, con una voz en off clara y autoritaria derivada directamente de la capacidad de texto a vídeo de HeyGen, dirigido a pequeñas y medianas empresas.
Prompt de Ejemplo 2
Expande tu alcance global con un vídeo de 60 segundos dirigido a equipos de marketing internacionales y negocios de comercio electrónico. Este vídeo debe ilustrar la creación fluida de vídeos multilingües con actores de IA realistas. El estilo visual debe ser dinámico y culturalmente sensible, con generación de voz en off en varios idiomas que muestre la claridad e impacto de los mensajes localizados.
Prompt de Ejemplo 3
¿Necesitas iterar rápidamente en campañas de marketing? Crea un vídeo rápido de 15 segundos para profesionales de marketing y agencias, enfocándose en cómo generar Variaciones Ilimitadas de Anuncios. El estilo visual debe ser rápido y conciso, demostrando transiciones rápidas entre diferentes escenas conceptuales construidas a partir de las Plantillas y escenas de HeyGen, acompañado de una voz en off emocionante e impactante.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo funciona un generador de vídeos micro-UGC

Crea sin esfuerzo vídeos de contenido generado por usuarios (UGC) atractivos con IA, diseñados para un impacto máximo en todos tus canales de marketing.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza escribiendo tu guion UGC auténtico o aprovecha el Generador de Guiones de IA de HeyGen para crear rápidamente narrativas atractivas que resuenen con tu audiencia.
2
Step 2
Selecciona tu Actor de IA
Elige de una diversa biblioteca de avatares de IA de HeyGen para representar tu marca, asegurando una presencia en pantalla atractiva y relatable para tu contenido micro-UGC.
3
Step 3
Añade Marca y Visuales
Mejora tu vídeo con medios relevantes de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen, creando anuncios de vídeo UGC impactantes que capturen la atención.
4
Step 4
Genera y Exporta
Finaliza tu vídeo micro-UGC utilizando el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen, asegurando que tu contenido esté perfectamente optimizado para varias plataformas y Variaciones Ilimitadas de Anuncios.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Testimonios de Clientes Auténticos

Transforma los comentarios de los clientes en poderosos y auténticos testimonios en vídeo con IA, construyendo confianza y generando conversiones.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de anuncios de vídeo UGC?

HeyGen empodera a las marcas y creadores para generar anuncios de vídeo UGC de aspecto auténtico utilizando Actores de IA realistas y Avatares de IA. Esto permite una rápida iteración y creación de contenido escalable dentro de tu flujo de trabajo de marketing.

¿Puede HeyGen producir vídeos multilingües para audiencias globales?

Sí, HeyGen admite la creación de vídeos multilingües convirtiendo guiones en diversas voces en off, completos con Avatares de IA hablando el idioma. Esta capacidad ayuda a las marcas a llegar de manera efectiva a una audiencia internacional más amplia.

¿Qué beneficios obtienen los mercadólogos de la generación de vídeos AI de HeyGen?

Los mercadólogos pueden agilizar significativamente su flujo de trabajo de marketing generando variaciones ilimitadas de anuncios rápidamente con HeyGen. Este enfoque innovador ayuda a reducir los costos de producción de contenido mientras mejora la efectividad de las campañas.

¿Es HeyGen adecuado para generar contenido de vídeo micro-UGC?

Absolutamente, HeyGen está diseñado para ser un potente generador de vídeos micro-UGC, permitiendo a las marcas y creadores producir sin esfuerzo vídeos de aspecto auténtico. Utiliza Actores de IA para transmitir tu mensaje de manera convincente y a escala.

