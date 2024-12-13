Creador de Vídeos de Microformación: Aumenta el Compromiso y el Conocimiento

Crea fácilmente vídeos de microaprendizaje atractivos y contenido de formación con potentes avatares de IA para una incorporación dinámica de empleados.

Crea un vídeo de microformación de 60 segundos diseñado para nuevos empleados, visualmente atractivo con gráficos brillantes y una voz en off de IA amigable y alentadora, demostrando una política de empresa simple pero esencial utilizando los avatares de IA de HeyGen para presentar la información.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de recorrido de producto de 45 segundos dirigido a clientes existentes que están explorando una nueva función, mostrando grabaciones de pantalla claras y texto a vídeo conciso desde el guion, mejorado con texto dinámico en pantalla y un estilo de audio seguro y paso a paso, asegurando que todas las acciones clave estén resaltadas con subtítulos.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo instructivo de microaprendizaje de 30 segundos para miembros del equipo interno detallando una actualización rápida del flujo de trabajo, utilizando un estilo visual profesional y directo con una voz calmada y autoritaria, aprovechando las plantillas de vídeo de HeyGen y el soporte de biblioteca de medios/stock para un montaje rápido y un aspecto pulido.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un vídeo corto de 90 segundos para tu equipo de ventas, destinado a motivarlos con una nueva estrategia de ventas, presentando una estética visual dinámica y moderna con una banda sonora animada y una voz en off enérgica, optimizando para varias plataformas mediante el cambio de tamaño de la relación de aspecto y exportaciones.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Microformación

Crea fácilmente vídeos de formación cortos y documentación de vídeo completa utilizando herramientas avanzadas de IA para un aprendizaje y comunicación efectivos.

1
Step 1
Crea tu Guion para la Formación
Redacta tu contenido o sube un guion existente. Nuestra plataforma utiliza tecnología de "texto a vídeo desde guion" para delinear rápidamente tus "vídeos de formación".
2
Step 2
Selecciona un Avatar de IA
Elige entre una amplia gama de "avatares de IA" para presentar tu información, haciendo que tus "vídeos de microaprendizaje" sean atractivos y profesionales.
3
Step 3
Genera una Voz en Off Profesional
Mejora tu contenido con una "generación de voz en off" de sonido natural para añadir claridad e impacto a tus "vídeos cortos", asegurando que cada punto sea escuchado.
4
Step 4
Exporta tu Documentación de Vídeo Final
Utiliza "redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto" flexibles para adaptar tu proyecto a cualquier plataforma, asegurando que tu "documentación de vídeo" esté lista para su distribución inmediata.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica la Documentación

.

Transforma procedimientos complejos en documentación de vídeo generada por IA clara y concisa y recorridos de producto para una fácil comprensión.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de microformación?

HeyGen permite a los usuarios producir rápidamente vídeos de microaprendizaje atractivos transformando texto en contenido de vídeo dinámico. Sus avatares de IA y sus robustas capacidades de texto a voz aseguran vídeos de formación de calidad profesional sin producción compleja, haciendo de HeyGen un creador de vídeos de microformación ideal.

¿Puede HeyGen crear documentación de vídeo generada por IA completa?

Absolutamente, HeyGen está diseñado para una documentación de vídeo generada por IA eficiente, permitiéndote generar vídeos de formación impactantes sin esfuerzo. Puedes aprovechar sus plantillas, voz en off de IA y funciones de grabación de pantalla para crear recorridos de producto detallados o SOPs.

¿Qué papel juegan los avatares de IA en la creación de vídeos de formación de HeyGen?

Los avatares de IA realistas de HeyGen dan vida a tus vídeos de formación, narrando contenido con voz en off de IA natural directamente desde tus guiones de texto a voz. Esta capacidad es crucial para crear materiales de incorporación de empleados y educación al cliente de manera rápida y a escala, mejorando tu documentación de vídeo.

¿Qué tan rápido puedo generar vídeos cortos para la educación del cliente con HeyGen?

HeyGen permite la generación rápida de vídeos cortos para varios propósitos, incluida la educación efectiva del cliente. Utilizando sus extensas plantillas de vídeo y capacidades de IA, HeyGen te ayuda a producir contenido de alta calidad y atractivo en minutos, agilizando significativamente tu proceso de documentación de vídeo.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo