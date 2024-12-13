Creador de Vídeos de Microformación: Aumenta el Compromiso y el Conocimiento
Crea fácilmente vídeos de microaprendizaje atractivos y contenido de formación con potentes avatares de IA para una incorporación dinámica de empleados.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de recorrido de producto de 45 segundos dirigido a clientes existentes que están explorando una nueva función, mostrando grabaciones de pantalla claras y texto a vídeo conciso desde el guion, mejorado con texto dinámico en pantalla y un estilo de audio seguro y paso a paso, asegurando que todas las acciones clave estén resaltadas con subtítulos.
Produce un vídeo instructivo de microaprendizaje de 30 segundos para miembros del equipo interno detallando una actualización rápida del flujo de trabajo, utilizando un estilo visual profesional y directo con una voz calmada y autoritaria, aprovechando las plantillas de vídeo de HeyGen y el soporte de biblioteca de medios/stock para un montaje rápido y un aspecto pulido.
Genera un vídeo corto de 90 segundos para tu equipo de ventas, destinado a motivarlos con una nueva estrategia de ventas, presentando una estética visual dinámica y moderna con una banda sonora animada y una voz en off enérgica, optimizando para varias plataformas mediante el cambio de tamaño de la relación de aspecto y exportaciones.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Amplía el Alcance del Aprendizaje.
Produce rápidamente un gran volumen de vídeos de microaprendizaje y cursos para educar a más empleados y clientes a nivel global.
Mejora el Compromiso en la Formación.
Aprovecha la IA para crear vídeos de formación dinámicos, aumentando el compromiso y la retención para la incorporación de empleados y el desarrollo de habilidades.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de microformación?
HeyGen permite a los usuarios producir rápidamente vídeos de microaprendizaje atractivos transformando texto en contenido de vídeo dinámico. Sus avatares de IA y sus robustas capacidades de texto a voz aseguran vídeos de formación de calidad profesional sin producción compleja, haciendo de HeyGen un creador de vídeos de microformación ideal.
¿Puede HeyGen crear documentación de vídeo generada por IA completa?
Absolutamente, HeyGen está diseñado para una documentación de vídeo generada por IA eficiente, permitiéndote generar vídeos de formación impactantes sin esfuerzo. Puedes aprovechar sus plantillas, voz en off de IA y funciones de grabación de pantalla para crear recorridos de producto detallados o SOPs.
¿Qué papel juegan los avatares de IA en la creación de vídeos de formación de HeyGen?
Los avatares de IA realistas de HeyGen dan vida a tus vídeos de formación, narrando contenido con voz en off de IA natural directamente desde tus guiones de texto a voz. Esta capacidad es crucial para crear materiales de incorporación de empleados y educación al cliente de manera rápida y a escala, mejorando tu documentación de vídeo.
¿Qué tan rápido puedo generar vídeos cortos para la educación del cliente con HeyGen?
HeyGen permite la generación rápida de vídeos cortos para varios propósitos, incluida la educación efectiva del cliente. Utilizando sus extensas plantillas de vídeo y capacidades de IA, HeyGen te ayuda a producir contenido de alta calidad y atractivo en minutos, agilizando significativamente tu proceso de documentación de vídeo.