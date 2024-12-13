Creador de Vídeos de Microaprendizaje para Vídeos de Formación Atractivos
Mejora la retención de conocimientos con avatares de IA profesionales para crear vídeos de microaprendizaje atractivos sin esfuerzo.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vídeo explicativo convincente de 60 segundos dirigido a clientes existentes, diseñado para resaltar la última actualización de tu aplicación móvil. Este vídeo breve necesita un enfoque visual dinámico, grabado en pantalla, junto con una narrativa entusiasta y fácil de entender, construido de manera experta utilizando la función de texto a vídeo de HeyGen para una generación de contenido eficiente y una educación óptima del cliente.
Se necesita un vídeo de formación conciso de 30 segundos para tu equipo interno de soporte de TI, demostrando una solución rápida para un problema común de software para mejorar la retención de conocimientos. La presentación debe ser directa y altamente visual, con animaciones impactantes y una voz en off confiada y autoritaria, pulida con la generación de voz en off de HeyGen para asegurar instrucciones claras.
Desarrolla un vídeo de microaprendizaje atractivo de 50 segundos destinado a profesionales de L&D, ofreciendo ideas sobre estrategias efectivas de retroalimentación para equipos remotos. Este vídeo debe contar con una estética visual moderna y enérgica con gráficos simples y un tono amigable y alentador, aprovechando las plantillas y escenas de HeyGen para acelerar la creación y subtítulos para accesibilidad.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora el Compromiso y la Retención en la Formación.
Aprovecha el vídeo impulsado por IA para crear experiencias de microaprendizaje atractivas, mejorando significativamente el compromiso del aprendiz y la retención de conocimientos en los programas de formación.
Expande la Creación de Cursos y el Alcance de los Aprendices.
Desarrolla una amplia gama de vídeos de microaprendizaje para cursos completos, permitiéndote educar a una audiencia global más amplia de manera eficiente.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de microaprendizaje?
HeyGen permite a los usuarios crear rápidamente vídeos de microaprendizaje atractivos utilizando avatares de IA y tecnología de texto a vídeo. Simplemente introduce tu guion de vídeo, y HeyGen genera vídeos de calidad profesional, perfectos para formación o educación del cliente.
¿Qué hace de HeyGen una herramienta efectiva para la retención de conocimientos en la formación?
HeyGen ayuda a mejorar la retención de conocimientos al permitir la creación rápida de vídeos de formación atractivos. Con características como voz en off de IA, subtítulos y plantillas personalizables, puedes ofrecer contenido de aprendizaje impactante y conciso que resuene con tu audiencia.
¿Puede HeyGen ayudar en la producción de vídeos para la incorporación de empleados o la educación del cliente?
Absolutamente. HeyGen está diseñado para apoyar diversas necesidades, incluyendo la incorporación de empleados simplificada y la educación clara del cliente. Puedes aprovechar los avatares de IA y la tecnología de texto a voz para crear vídeos explicativos profesionales con facilidad, sin necesidad de habilidades extensas de edición de vídeo.
¿Cómo utiliza HeyGen la IA para producir vídeos de formación y explicativos de alta calidad?
HeyGen aprovecha la IA avanzada para transformar guiones de texto en vídeos dinámicos con avatares de IA realistas y voces en off naturales de IA. Esta tecnología, combinada con opciones para controles de marca y redimensionamiento de aspecto, asegura la creación de vídeos profesionales y personalizables para diversas aplicaciones.