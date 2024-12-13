Creador de Vídeos de Metaverso: Crea Mundos Inmersivos con IA

Produce rápidamente vídeos cautivadores del metaverso a partir de tus guiones, transformando texto en escenas y historias inmersivas con Texto a vídeo desde guion.

Crea un vídeo promocional cautivador de 30 segundos dirigido a entusiastas de la tecnología y primeros adoptantes, mostrando el increíble potencial de tu última experiencia en el metaverso. Emplea visuales elegantes y futuristas acompañados de una pista de audio sintetizada y animada, utilizando los innovadores avatares de IA de HeyGen para dar vida a tu presencia digital con un realismo sin igual, demostrando por qué nuestra plataforma es el creador de vídeos de metaverso definitivo.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un vídeo instructivo conciso de 45 segundos diseñado para creadores de contenido y pequeñas empresas, ilustrando la simplicidad de la creación de vídeos en el metaverso. El estilo visual debe ser limpio y claro, acompañado de una voz en off amigable e informativa, aprovechando las diversas plantillas y escenas de vídeo de HeyGen para agilizar el proceso de creación y permitir una narración inmersiva sin obstáculos técnicos.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un corto narrativo encantador de 60 segundos, dirigido a un público general y a los fanáticos de la ciencia ficción, explorando una historia fantástica ambientada en un mundo vibrante del metaverso. Este vídeo debe presentar visuales oníricos e imaginativos y una banda sonora orquestal etérea, aprovechando la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen para transformar tu visión creativa en un viaje visual extraordinario con facilidad, convirtiéndolo en un verdadero generador de arte de IA para historias.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo dinámico de 30 segundos para redes sociales, perfecto para miembros de la comunidad del metaverso y organizadores de eventos, anunciando un emocionante evento virtual. El estilo visual debe ser enérgico y moderno, apoyado por música pulsante y contemporánea, utilizando la función de redimensionamiento de proporciones y exportaciones de HeyGen para asegurar una compartición fluida en todas las plataformas, optimizando la creación de anuncios y su alcance.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Metaverso

Transforma tus ideas en experiencias cautivadoras del metaverso con nuestra intuitiva plataforma de vídeo con IA. Crea sin esfuerzo vídeos inmersivos para cualquier mundo virtual o interacción digital.

1
Step 1
Selecciona tu Avatar y Escena
Comienza eligiendo entre una diversa gama de avatares de IA y seleccionando una escena virtual inmersiva para establecer la base de tu vídeo del metaverso.
2
Step 2
Crea tu Guion y Voz en Off
Utiliza la función de texto a vídeo desde guion para escribir tu narrativa. Nuestra IA generará automáticamente una voz en off realista para dar vida a tu historia.
3
Step 3
Personaliza con Marca y Medios
Personaliza tu vídeo con tu estética única. Accede a nuestra biblioteca de medios para añadir visuales atractivos y aplica los colores y logo de tu marca usando controles de marca.
4
Step 4
Genera y Comparte tu Creación
Una vez satisfecho, genera tu vídeo de metaverso de alta calidad. Exporta y Comparte fácilmente tu creación en varias plataformas, lista para que tu audiencia la experimente.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Narración Inmersiva Potenciada por IA

.

Desarrolla narrativas de vídeo inmersivas y potentes con IA que enriquecen experiencias educativas o de entretenimiento dentro de mundos virtuales.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos atractivos del metaverso?

HeyGen empodera a los usuarios para sumergirse en la creación de vídeos del metaverso aprovechando la avanzada IA y avatares digitales. Puedes crear experiencias de narración inmersiva, dando vida a tus conceptos virtuales con calidad profesional utilizando las capacidades de HeyGen.

¿Qué tipo de plantillas de vídeo ofrece HeyGen para la creación rápida de contenido?

HeyGen proporciona una biblioteca completa de plantillas de vídeo diseñadas para agilizar la producción de contenido para diversas necesidades. Estas plantillas son ideales para generar vídeos atractivos para redes sociales y crear anuncios impactantes de manera eficiente.

¿HeyGen admite la generación de texto a vídeo desde guion y generación de voz en off?

Absolutamente, HeyGen cuenta con capacidades robustas para texto a vídeo desde guion, transformando tu contenido escrito en visuales dinámicos. También incluye generación avanzada de voz en off, permitiéndote producir narraciones de audio de alta calidad para tus vídeos generados por IA.

¿Puedo personalizar mis vídeos con controles de marca y exportarlos fácilmente con HeyGen?

Sí, HeyGen ofrece amplios controles de marca, permitiéndote incorporar tu logo y colores específicos de marca sin problemas en tus vídeos. Una vez que tu vídeo esté perfeccionado usando nuestra biblioteca de medios, puedes Exportar y Compartir fácilmente en varios formatos.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo