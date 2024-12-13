Crea un vibrante vídeo de 30 segundos que demuestre cómo un restaurante concurrido actualiza su menú utilizando un Generador de Vídeos de Comida con IA. Dirigido a propietarios de restaurantes y blogueros gastronómicos, con imágenes apetitosas de nuevos platos, acompañado de una voz en off animada e invitante, todo generado sin problemas usando la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen para narrar las delicias culinarias.

Generar Vídeo