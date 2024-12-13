Creador de Vídeos de Mentoría: Simplifica Tu Contenido de Formación

Crea vídeos de mentoría personalizados y profesionales con avatares de AI realistas, haciendo el aprendizaje más interactivo y accesible.

Crea un vídeo de introducción de 60 segundos para nuevos mentores que se unen a un programa de mentoría en línea, con un tono cálido y profesional. Este vídeo debe presentar la estructura y los beneficios del programa, utilizando los avatares de AI de HeyGen para presentar información clave, complementado con una generación de voz en off clara para guiar a la audiencia sin problemas. El estilo visual debe ser acogedor y limpio, con música de fondo suave.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo promocional cautivador de 45 segundos para atraer a posibles participantes a un nuevo curso de mentoría, destacando sus propuestas de valor únicas. Diseña este vídeo para que sea dinámico y enérgico, utilizando las Plantillas y escenas personalizables de HeyGen para presentar contenido atractivo y Texto a vídeo desde guion para mensajes rápidos e impactantes. El público objetivo son profesionales que buscan crecimiento profesional, y el audio debe contar con una banda sonora moderna y animada.
Prompt de Ejemplo 2
¿Cómo puede un creador de vídeos de mentoría realmente potenciar el crecimiento? Ilustra esto en un vídeo informativo de 30 segundos dirigido a individuos que exploran el desarrollo personal y profesional. Emplea un estilo visual limpio y conciso con los Subtítulos/captions de HeyGen para máxima claridad, integrando medios relevantes de su biblioteca de Medios/soporte de stock. El audio debe ser directo y profesional, centrándose exclusivamente en beneficios convincentes.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo inspirador de 50 segundos que muestre una historia de éxito de mentoría, destinado a mentores aspirantes y potenciales mentores escépticos para generar confianza y demostrar impacto. El estilo visual y de audio debe ser auténtico y conmovedor, con un tono sincero. Aprovecha las capacidades del software de creación de vídeos de formación de HeyGen utilizando avatares de AI para narrar un viaje personal convincente y utilizando el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para asegurar que se vea perfecto en varias plataformas de redes sociales.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo funciona el creador de vídeos de mentoría

Crea rápidamente vídeos de mentoría atractivos con AI. Transforma tu conocimiento en contenido visual impactante para inspirar y educar a tu audiencia de manera efectiva.

1
Step 1
Crea Tu Contenido
Comienza escribiendo o pegando tu guion de mentoría. Nuestra plataforma transforma tu texto en contenido de vídeo atractivo, perfecto para mentoría o formación en línea.
2
Step 2
Selecciona Tu Presentador
Mejora tu mensaje seleccionando entre una amplia gama de avatares de AI. Estos presentadores realistas entregarán tu contenido de vídeo de formación con claridad y profesionalismo.
3
Step 3
Aplica Marca y Estilo
Asegúrate de que tu vídeo de mentoría se alinee con la identidad de tu marca utilizando nuestros controles de marca. Añade fácilmente tu logo y colores de la empresa para un toque profesional.
4
Step 4
Genera y Comparte
Completa tu proyecto con generación de voz en off de alta calidad, automáticamente sincronizada con tu guion. Tu producción de Creador de Vídeos AI está lista para exportación y distribución fácil.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Promociona Programas de Mentoría Efectivamente

.

Crea rápidamente vídeos atractivos para redes sociales para promocionar efectivamente programas de mentoría y atraer nuevos participantes.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de tutoriales en vídeo para mentoría en línea?

HeyGen es un Creador de Vídeos AI intuitivo que simplifica la creación de tutoriales en vídeo atractivos para tus programas de mentoría en línea. Utiliza Texto a vídeo desde guion y generación de voz en off profesional para producir contenido de alta calidad rápidamente.

¿HeyGen admite avatares de AI para un vídeo de programa de mentoría personalizado?

Sí, HeyGen cuenta con diversos avatares de AI que dan vida a tus vídeos de programas de mentoría con un toque humano. Estos avatares pueden entregar tu contenido, haciendo que tu experiencia de creación de vídeos de formación sea altamente atractiva y personalizada.

¿Qué controles de marca ofrece HeyGen para cursos de mentoría profesional?

HeyGen proporciona robustos controles de Marca, permitiéndote integrar tu logo, colores específicos y fuentes en tus cursos de mentoría. Esto asegura que cada vídeo de mentoría en línea refleje tu identidad de marca, mejorando el profesionalismo y el reconocimiento.

¿Puede HeyGen usarse como un software integral de creación de vídeos de formación?

Absolutamente. HeyGen sirve como un potente software de creación de vídeos de formación, permitiéndote generar una amplia gama de contenido, desde vídeos de introducción detallados hasta vídeos promocionales atractivos. Con Plantillas y escenas personalizables, puedes producir contenido atractivo de manera eficiente para cualquier necesidad de formación.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo