Descubre cómo un vídeo explicativo de 45 segundos puede transformar la forma en que los profesionales de RRHH y los gerentes de L&D inician nuevos programas de mentoría. Este vídeo, con su estilo visual profesional y limpio y una pista de audio optimista, puede demostrar la creación sin esfuerzo de una plantilla de programa de mentoría robusta utilizando un generador de entrenamiento de mentoría impulsado por IA. Utilizar la función "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen asegura una producción rápida y de alta calidad para poner en marcha tu programa rápidamente.

