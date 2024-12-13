Crea un vídeo convincente de 1 minuto que explique los beneficios y la estructura principales de tu nuevo programa de mentoría, dirigido a posibles mentores y aprendices corporativos. El estilo visual debe ser profesional e inspirador, con música instrumental de fondo tranquila y una narración clara. Aprovecha la función de texto a vídeo de HeyGen para transformar eficientemente el guion detallado de tu programa en contenido educativo atractivo, asegurando que cada mensaje clave se articule perfectamente.

