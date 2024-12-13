Conviértete en un Creador de Vídeos de Claridad en Mentoría con AI

Produce sin esfuerzo vídeos de mentoría profesional y cursos en línea utilizando la función de Texto a vídeo desde el guion.

448/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo energético de 45 segundos para creadores de cursos y propietarios de pequeñas empresas, mostrando cómo producir introducciones cautivadoras para cursos en línea. Emplea una estética visual dinámica e inspiradora con música de fondo animada, utilizando las Plantillas y escenas de HeyGen y la generación de Voz en off para crear rápidamente contenido de vídeo atractivo para redes sociales.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo tutorial perspicaz de 30 segundos dirigido a entrenadores y facilitadores, ilustrando cómo HeyGen puede mejorar los "Vídeos de Coaching" haciendo que las técnicas complejas sean más accesibles. El estilo visual debe ser directo y claro, complementado por un tono de audio autoritario, mientras se incorporan Subtítulos/captions para resaltar los puntos clave y se presenta un avatar de AI para una comunicación efectiva.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un vídeo corporativo pulido de 60 segundos diseñado para profesionales de RRHH y formadores corporativos, articulando las ventajas de crear "vídeos de mentoría profesional" para mejorar el crecimiento y la retención de empleados. Este vídeo requiere un estilo visual sofisticado y autoritario con transiciones suaves y una narración concisa, utilizando el soporte de la Biblioteca de medios/stock de HeyGen para visuales de alta calidad y su función de Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para una distribución versátil en todas las plataformas.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Claridad en Mentoría

Transforma tus ideas de mentoría en vídeos claros e impactantes con la plataforma impulsada por AI de HeyGen, diseñada para creadores de cursos y mentores.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Desarrolla tu mensaje central de mentoría y simplemente pega tu texto. La función de 'Texto a vídeo desde el guion' de HeyGen lo prepara para una conversión fluida en un vídeo atractivo.
2
Step 2
Elige Tu Presentador
Selecciona entre una amplia gama de 'avatares de AI' para entregar tu contenido, asegurando una presencia profesional y cercana que resuene con tus aprendices.
3
Step 3
Añade Elementos de Marca
Incorpora la identidad específica de tu marca utilizando los 'Controles de marca' de HeyGen. Aplica tu logotipo, colores personalizados y fuentes para mantener un estilo visual consistente.
4
Step 4
Genera y Comparte
Genera tu vídeo, completo con 'Subtítulos/captions' automáticos para una mejor comprensión. Descarga tu vídeo final claro e impactante de mentoría para compartir.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Contenido de Claridad y Coaching Rápido

.

Crea rápidamente clips de vídeo claros y concisos y tutoriales para redes sociales para compartir ideas y promover servicios de mentoría.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos para contenido atractivo?

HeyGen agiliza todo el proceso de creación de vídeos, permitiéndote generar contenido profesional y atractivo a partir de un simple guion. Puedes aprovechar los avatares de AI y una variedad de plantillas para producir rápidamente vídeos impactantes que capturen la atención.

¿Puede HeyGen ayudar a mantener un estilo visual y de marca consistente para mis vídeos?

Absolutamente. HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote integrar el logotipo de tu empresa, colores personalizados y elementos visuales únicos en todos tus vídeos. Esto asegura un estilo visual cohesivo y fortalece la identidad de tu marca, contribuyendo a contenido de alta calidad.

¿Qué opciones creativas ofrece HeyGen para personalizar las proporciones de aspecto y escenas de vídeo?

HeyGen proporciona herramientas creativas versátiles, incluyendo varias plantillas y escenas, que te permiten personalizar el aspecto y la sensación de tu vídeo. También puedes ajustar fácilmente las proporciones de aspecto para optimizar tu contenido de vídeo en redes sociales para diferentes plataformas y dispositivos, asegurando el máximo impacto.

¿Cómo puede HeyGen transformar un simple guion en contenido dinámico y visualmente atractivo?

HeyGen utiliza capacidades avanzadas de Texto a vídeo para convertir tu guion en un vídeo completamente producido. Con avatares de AI personalizables y generación de voz en off profesional, puedes crear sin esfuerzo contenido dinámico y visualmente atractivo que resuene con tu audiencia.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo