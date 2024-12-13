Para jóvenes adultos y estudiantes, imagina un cautivador vídeo de 45 segundos que desestigmatice de manera efectiva la búsqueda de apoyo para la salud mental. El estilo visual debe ser brillante y esperanzador, incorporando animaciones simples que se transformen en avatares de IA realistas para representar a individuos diversos y cercanos, todo ello subrayado por una voz en off calmante y alentadora. La función de avatares de IA de HeyGen será central para dar vida a estas historias, ayudando significativamente en la creación de vídeos de concienciación sobre la salud mental.

