Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo dinámico de 15 segundos con el Creador de Intros dirigido a emprendedores en línea emergentes, con una estética visual moderna y enérgica y una banda sonora electrónica pegadiza. El vídeo servirá como introducción de marca, utilizando los avatares de IA de HeyGen para presentar servicios o productos clave de manera atractiva.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de alto impacto de 20 segundos para la Introducción de YouTube dirigido a vloggers y creadores de contenido, caracterizado por un estilo visual elegante y profesional y una narración clara y entusiasta. Esta introducción debe resaltar el nicho del canal, haciendo uso de la función de generación de voz en off de HeyGen para transmitir un mensaje convincente.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo informativo de 45 segundos para pequeñas empresas o profesionales del marketing, centrado en la rápida 'creación de vídeos' de destacados de productos, empleando un estilo visual limpio y brillante con una banda sonora amigable para el entorno corporativo. El vídeo debe mostrar las características y beneficios del producto, integrando eficazmente activos de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona la Generación de Vídeos de Bienvenida para Miembros

Crea sin esfuerzo vídeos de bienvenida para miembros cautivadores con IA, diseñados para incorporar a nuevos miembros y mejorar su primera impresión.

1
Step 1
Crea Tu Proyecto
Comienza seleccionando entre una variedad de plantillas profesionales para establecer el tono perfecto para tu vídeo de bienvenida para miembros.
2
Step 2
Añade Tus Elementos de Marca
Personaliza tu vídeo integrando la identidad única de tu marca, incluyendo una Revelación de Logotipo cautivadora, para hacerlo distintivamente tuyo.
3
Step 3
Selecciona Activos Visuales
Mejora el atractivo de tu vídeo eligiendo de una extensa Biblioteca de Medios con material de archivo, imágenes o incluso los avatares de IA de HeyGen para contar tu historia.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo y expórtalo en formatos de alta calidad como MP4, listo para ser compartido con tus nuevos miembros.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Optimiza las Introducciones de Cursos para Miembros

Produce más contenido introductorio y de bienvenida para cursos, haciendo que el aprendizaje sea más accesible y atractivo para tu base de miembros con vídeo de IA.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mi proceso de creación de vídeos?

HeyGen revoluciona la creación de vídeos al proporcionar un editor intuitivo de arrastrar y soltar y una vasta biblioteca de plantillas. Puedes generar contenido atractivo sin esfuerzo, incluyendo impresionantes vídeos introductorios y mensajes de bienvenida cautivadores, transformando tus ideas en vídeos profesionales con facilidad.

¿Qué herramientas ofrece HeyGen para una experiencia convincente de Creador de Intros de YouTube?

Como un destacado Creador de Intros de YouTube, HeyGen te equipa con herramientas poderosas como gráficos animados personalizables, capacidades de Revelación de Logotipo y acceso a una extensa biblioteca de medios con material de archivo. Crea intros de alta calidad sin marcas de agua, perfectas para YouTube y otras plataformas de redes sociales.

¿Puede HeyGen simplificar la generación de un vídeo de bienvenida para miembros?

Absolutamente. HeyGen sirve como un excelente generador de vídeos de bienvenida para miembros, aprovechando la IA para convertir texto en vídeo sin problemas. Personaliza tus mensajes de bienvenida con avatares de IA, branding personalizado y voces en off para crear una experiencia de incorporación memorable para nuevos miembros.

¿Ofrece HeyGen opciones para branding creativo y personalización?

Sí, HeyGen ofrece controles de branding completos para asegurar que cada vídeo se alinee perfectamente con la identidad de tu marca. Personaliza elementos como logotipos, colores y fuentes, haciendo que sea sencillo mantener un aspecto consistente y profesional en todo tu contenido de vídeo.

