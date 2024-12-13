Creador de Vídeos de Sinergia de Membresía: Crea Vídeos Atractivos para Cursos

Crea vídeos profesionales y atractivos para tus cursos de membresía en minutos. Aprovecha plantillas y escenas personalizables para cautivar a tu audiencia.

551/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un dinámico clip promocional de 45 segundos dirigido a miembros existentes y potenciales de una plataforma de aprendizaje, mostrando un nuevo módulo exclusivo de 'curso para miembros'. Esta experiencia de 'creador de vídeos' debe ser visualmente impactante con cortes rápidos y superposiciones de texto atractivas, utilizando Texto a vídeo desde el guion para una narración convincente que enfatice el valor único del curso. El audio debe ser enérgico e inspirador, alentando la inscripción inmediata.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo explicativo conciso de 60 segundos que demuestre cómo los miembros pueden aprovechar al máximo una nueva función dentro de su comunidad en línea, posicionándola como una herramienta de 'Agente de Vídeo de IA' que simplifica la creación de contenido. Dirigido a miembros actuales que buscan mejorar su flujo de trabajo, el estilo visual debe ser limpio, moderno y centrado en el tutorial, con grabaciones de pantalla y punteros claros, incorporando subtítulos nítidos para asegurar la accesibilidad y comprensión. Una voz en off calmada y autoritaria guiará a la audiencia a través de los pasos.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un inspirador vídeo testimonial de 15 segundos diseñado para redes sociales, presentando la historia de éxito de un miembro feliz directamente atribuible a su 'sinergia de membresía'. Dirigido a atraer nuevos miembros potenciales, este breve vídeo debe ser visualmente auténtico con un orador genuino y entusiasta, mejorado por la generación de voz en off profesional para articular logros clave. El audio debe ser edificante y celebratorio, concluyendo con un llamado a la acción claro presentado sutilmente a través de texto animado.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Sinergia de Membresía

Crea fácilmente vídeos atractivos para tu contenido de membresía y cursos en línea con nuestro intuitivo creador de vídeos impulsado por IA, diseñado para elevar la experiencia de tus miembros.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza introduciendo tu material del curso o mensaje de membresía. Aprovecha la poderosa capacidad de texto a vídeo de HeyGen para transformar instantáneamente tu guion en una escena de vídeo dinámica, ahorrándote tiempo y esfuerzo.
2
Step 2
Elige Tu Presentación
Mejora tu mensaje seleccionando un avatar de IA para presentar tu contenido. Elige entre una amplia gama de avatares y fondos para que coincidan perfectamente con tu marca y el tono de tu vídeo de sinergia de membresía.
3
Step 3
Aplica Marca y Ediciones
Personaliza tu vídeo con tus controles de marca únicos, incluyendo logotipos y colores de marca. Usa el editor para añadir subtítulos y afinar escenas, asegurando que tu vídeo se alinee perfectamente con la experiencia de tus miembros.
4
Step 4
Exporta Tu Obra Maestra
Una vez que tu vídeo esté pulido, simplemente expórtalo en el formato de aspecto deseado. Tu contenido profesional y atractivo del creador de vídeos de sinergia de membresía está ahora listo para ser compartido con tu audiencia, aumentando el compromiso.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Contenido Atractivo para Redes Sociales

.

Crea rápidamente vídeos y clips cautivadores para redes sociales con HeyGen, promoviendo efectivamente programas de membresía y generando sinergia con contenido de vídeo conciso.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos para proyectos creativos?

HeyGen te empodera para convertirte en un poderoso creador de vídeos para cualquier proyecto creativo. Simplemente introduce tu guion y aprovecha la avanzada tecnología de texto a vídeo con avatares de IA realistas para dar vida a tu visión al instante.

¿Puedo personalizar los vídeos de mi marca con HeyGen?

Absolutamente. HeyGen ofrece controles de marca completos, permitiéndote incorporar tu logotipo y colores de marca. Utiliza nuestras diversas plantillas y escenas y las funciones de edición personalizadas para asegurar que cada vídeo se alinee perfectamente con la identidad de tu marca.

¿Qué características ofrece HeyGen para la eficiencia en la edición de vídeos?

HeyGen agiliza tu proceso de edición de vídeos con características clave como subtítulos automáticos y redimensionamiento flexible de la relación de aspecto para varias plataformas. Esto asegura que tu contenido esté pulido y optimizado para su entrega, mejorando tu flujo de trabajo creativo en general.

¿Es HeyGen adecuado para crear contenido para cursos de miembros o creadores de cursos en línea?

Sí, HeyGen es un Agente de Vídeo de IA ideal para creadores de cursos en línea y aquellos que construyen cursos de miembros. Sus herramientas intuitivas de creación de vídeos permiten la producción rápida de contenido de vídeo atractivo y de alta calidad, adaptado para plataformas educativas.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo