Agent es el primer motor creativo diseñado para transformar una única instrucción en un video completo.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos comandos.

Agent es el primer motor creativo diseñado para transformar una única instrucción en un video completo.

Indicación 1
Dirigido a profesionales creativos y agencias, este vídeo de 60 segundos profundiza en los beneficios de unirse a un programa de membresía con HeyGen. Descubre cómo las revisiones ilimitadas y un gestor de proyectos dedicado pueden elevar tus estrategias de marketing de vídeo. El vídeo utiliza un estilo visual dinámico y atractivo, con una voz en off generada por la avanzada tecnología de HeyGen, asegurando que tu mensaje se entregue con claridad e impacto.
Indicación 2
Este vídeo de 30 segundos está diseñado para equipos de marketing que buscan optimizar su proceso de creación de contenido. Destacando las herramientas de edición de vídeo de HeyGen, la narrativa enfatiza la flexibilidad de los niveles de precios que se adaptan a las necesidades de diversos proyectos. El estilo visual es vibrante y enérgico, con cortes rápidos y transiciones, mientras que los subtítulos mejoran la accesibilidad y el compromiso, lo que lo hace perfecto para campañas en redes sociales.
Indicación 3
Dirigido a freelancers y creadores independientes, este vídeo de 45 segundos muestra el potencial creativo que se desbloquea con las capacidades del creador de vídeos profesional de HeyGen. Con un enfoque en el papel de un director creativo, la narrativa ilustra cómo las plantillas y escenas de HeyGen pueden transformar ideas en vídeos pulidos. El estilo visual es artístico y cinematográfico, acompañado de una banda sonora convincente, demostrando la capacidad de la plataforma para producir contenido de alta calidad sin esfuerzo.
Cómo funciona el Programa de Membresía para Creadores de Videos

Únete a nuestro programa de membresía para acceder a herramientas de edición de video de primera calidad y elevar tus esfuerzos de marketing de video.

1
Step 1
Crea tu cuenta
Regístrate en nuestro programa de membresía para desbloquear un conjunto de herramientas profesionales de edición de vídeo. Disfruta de características como la funcionalidad de arrastrar y soltar para agilizar tu proceso creativo.
2
Step 2
Elige tu nivel de precios
Seleccione entre varios niveles de precios que mejor se adapten a sus necesidades. Cada nivel ofrece diferentes grados de acceso a nuestros servicios de suscripción de edición de video, asegurando que obtenga el máximo valor.
3
Step 3
Añadir un Gestor de Proyectos Dedicado
Mejore su flujo de trabajo añadiendo un gestor de proyectos dedicado a su equipo. Esta característica garantiza que sus proyectos se manejen con precisión y eficiencia.
4
Step 4
Solicitar Revisiones Ilimitadas
Aprovecha las revisiones ilimitadas para perfeccionar tus vídeos. Colabora con nuestro director creativo para asegurar que tu contenido cumpla con los más altos estándares.

HeyGen empodera a las agencias de marketing de vídeo y a los creadores de vídeos profesionales con herramientas impulsadas por IA para crear vídeos de alto rendimiento rápidamente, mejorando los programas de membresía con contenido atractivo.

Preguntas Frecuentes

¿Qué hace que HeyGen sea una opción principal para servicios de suscripción de edición de video?

HeyGen se destaca en los servicios de suscripción de edición de video al ofrecer avatares de IA y capacidades de texto a video, permitiendo a los usuarios crear videos profesionales de manera eficiente. Con características como la generación de voz en off y una biblioteca de medios completa, HeyGen asegura un proceso creativo sin interrupciones.

¿Cómo pueden beneficiarse las agencias de marketing de vídeo de las herramientas de HeyGen?

Las agencias de marketing de vídeo pueden aprovechar la interfaz de arrastrar y soltar de HeyGen y los controles de marca para producir contenido de alta calidad rápidamente. Las plantillas y escenas de la plataforma simplifican el proceso creativo, facilitando el cumplimiento de las demandas de los clientes con precisión.

¿Por qué es HeyGen ideal para los profesionales de la creación de vídeos?

HeyGen es perfecto para creadores de videos profesionales debido a sus herramientas avanzadas de edición de video, incluyendo el cambio de tamaño de la relación de aspecto y las exportaciones. La plataforma admite revisiones ilimitadas, asegurando que los creadores puedan perfeccionar sus proyectos hasta alcanzar la perfección.

¿Ofrece HeyGen un programa de membresía para profesionales creativos?

Sí, HeyGen ofrece un programa de membresía que está dirigido a profesionales creativos, proporcionando acceso a un gestor de proyectos dedicado y una variedad de niveles de precios. Esto asegura que los usuarios puedan encontrar un plan que se ajuste a sus necesidades específicas y a la envergadura de sus proyectos.

