Generador de Incorporación de Miembros: Optimiza la Bienvenida a Nuevos Miembros

Crea planes de incorporación personalizados sin esfuerzo utilizando avatares de AI para aumentar la retención y el compromiso de los miembros.

Introduce un vídeo de 45 segundos para gestores de membresías, demostrando cómo nuestro generador de incorporación de miembros utiliza avatares de AI y generación de voz en off para aumentar significativamente la retención de miembros con contenido atractivo, profesional y narración clara.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo instructivo de 60 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y equipos de éxito del cliente, ilustrando cómo las plantillas y escenas de HeyGen y los subtítulos automáticos agilizan el proceso de incorporación de clientes con visuales modernos y limpios e información en pantalla fácilmente comprensible.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un guion de 30 segundos para profesionales de RRHH y líderes de equipo, mostrando cómo crear planes de incorporación personalizados para nuevos empleados. El vídeo debe tener un tono amigable y profesional, utilizando Texto a vídeo desde guion para una creación de contenido eficiente y aprovechando la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para visuales relevantes.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo dinámico de 45 segundos para directores de marketing y coordinadores de formación, destacando el impacto de los vídeos de incorporación personalizados en la comunicación personalizada. El estilo visual debe ser inspirador, demostrando versatilidad a través del cambio de tamaño de la relación de aspecto y exportaciones, con una voz en off de alta calidad que mantenga a los espectadores interesados.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Incorporación de Miembros

Optimiza las experiencias de bienvenida de los miembros con la creación de vídeos impulsada por AI. Personaliza y entrega planes de incorporación personalizados de manera eficiente para aumentar el compromiso y la retención.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Comienza eligiendo entre una variedad de plantillas de incorporación profesionales o empieza con un lienzo en blanco para diseñar tu propio recorrido de miembro. Aprovecha las "Plantillas y escenas" pre-diseñadas para un inicio rápido.
2
Step 2
Pega tu Guion
Desarrolla tu mensaje personalizado, luego pega tu guion en el generador. Nuestra plataforma convertirá tu texto en contenido de vídeo atractivo, facilitando la comunicación personalizada a través de "Texto a vídeo desde guion".
3
Step 3
Añade Avatares de AI
Mejora tus vídeos de incorporación seleccionando entre una amplia gama de "avatares de AI" para presentar tu mensaje. Esto añade un toque humano profesional y atractivo a tu contenido.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo
Finaliza tu vídeo de incorporación personalizado y utiliza "Cambio de tamaño de la relación de aspecto y exportaciones" para prepararlo para cualquier plataforma. Entrega vídeos de incorporación profesionales que mejoren la experiencia de tus miembros y aumenten la retención de miembros.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Genera Vídeos de Bienvenida Personalizados

.

Produce rápidamente vídeos de bienvenida y anuncios personalizados y atractivos para que los nuevos miembros se sientan valorados desde el primer día.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de incorporación de miembros?

El generador impulsado por AI de HeyGen te permite crear vídeos de incorporación atractivos y comunicación personalizada rápidamente. Puedes utilizar plantillas de incorporación predefinidas y avatares de AI para optimizar todo el proceso, asegurando una experiencia fluida y consistente para los nuevos miembros.

¿Puedo personalizar los vídeos de incorporación para diferentes nuevos miembros?

¡Por supuesto! HeyGen te permite personalizar los planes de incorporación con guías de vídeo personalizadas utilizando avatares de AI y los controles de marca específicos de tu empresa. Esto asegura que cada nuevo miembro reciba mensajes de bienvenida adaptados e información relevante, fomentando un mejor compromiso y retención de los miembros.

¿Qué características ofrece HeyGen para crear contenido de incorporación efectivo?

HeyGen proporciona una robusta herramienta de incorporación con AI para crear vídeos de incorporación completos. Puedes generar guías de vídeo a partir de guiones con Texto a vídeo, añadir generación de voz en off e incluir subtítulos para asegurar accesibilidad y formación consistente para tu equipo o clientes.

¿HeyGen proporciona plantillas para generar rápidamente materiales de incorporación?

Sí, HeyGen ofrece una variedad de plantillas y escenas de incorporación, actuando como un generador eficiente de guías de incorporación. Estas plantillas te permiten personalizar y compartir rápidamente contenido de vídeo profesional para la incorporación de empleados, clientes o cualquier nuevo miembro en su viaje inicial.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo