Diseña una pieza convincente de 45 segundos con el Creador de Vídeos de Recompensas de Membresía dirigida a los miembros existentes, con el objetivo de aumentar la lealtad y resaltar sus experiencias de vídeo personalizadas. El vídeo debe presentar un estilo visual cálido y amigable, incorporando un avatar de IA para ofrecer testimonios o presentar historias de éxito, complementado con una voz en off clara y confiable.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo promocional de IA de alto impacto de 15 segundos para redes sociales, comunicando rápidamente el valor central de una membresía. Este anuncio debe ser visualmente impresionante, rápido y contundente, presentando información esencial como superposiciones de texto concisas. Aprovecha la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen para transformar eficientemente un guion corto en este atractivo anuncio, creando un anuncio de membresía de alto impacto.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo informativo de 60 segundos sobre los beneficios de la membresía dirigido a posibles socios corporativos, proporcionando una visión clara y coherente del valor del programa. El estilo visual debe ser profesional y limpio, apoyando una voz en off autoritaria pero atractiva generada usando la función de generación de voz en off de HeyGen, demostrando cómo producir vídeos de alta calidad y atractivos de manera eficiente.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Beneficios de Membresía

Crea sin esfuerzo vídeos promocionales de membresía personalizados y de alto impacto que destaquen recompensas exclusivas y enganchen a tu audiencia con nuestra plataforma impulsada por IA.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Esboza los beneficios de tu membresía y simplemente pega tu texto. Nuestra plataforma utiliza tecnología de texto a vídeo desde guion para generar instantáneamente las escenas iniciales de tu promoción.
2
Step 2
Añade Avatares de IA
Personaliza aún más tu vídeo seleccionando un avatar de IA. Estos presentadores digitales realistas entregarán los beneficios de tu membresía con una presencia en pantalla atractiva.
3
Step 3
Aplica Tu Marca
Mantén la consistencia de la marca utilizando controles de marca para integrar tu logo, colores y fuentes, asegurando que tu vídeo refleje tu identidad única.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo y utiliza el redimensionamiento de relación de aspecto y las exportaciones para adaptarlo fácilmente a diferentes plataformas, asegurando una visualización óptima en redes sociales y sitios web.

Destaca Testimonios de Miembros

Transforma comentarios positivos de miembros e historias de éxito en vídeos persuasivos que generen confianza y demuestren valor.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos promocionales de membresía?

HeyGen, un intuitivo creador de vídeos promocionales de IA, simplifica la creación de vídeos promocionales de membresía atractivos al permitirte transformar texto a vídeo desde guion. Puedes utilizar diversas plantillas y avatares de IA para crear vídeos promocionales cautivadores sin esfuerzo, destacando los beneficios de tu membresía.

¿Qué capacidades de IA ofrece HeyGen para personalizar vídeos de membresía?

HeyGen ofrece herramientas robustas impulsadas por IA, incluyendo avatares de IA realistas y generación de voz en off realista, para crear vídeos personalizados que resuenen con tu audiencia. También puedes aplicar los controles de marca de HeyGen para asegurar elementos de marca consistentes en todo el contenido de tu programa de recompensas de membresía.

¿Es fácil de usar HeyGen para crear vídeos de beneficios de membresía?

Sí, HeyGen está diseñado como un creador de vídeos promocionales en línea accesible con un editor de arrastrar y soltar fácil de usar, haciendo que la creación de vídeos sea fluida para todos. Optimiza todo el flujo de trabajo del software de creación de vídeos, permitiéndote producir vídeos de beneficios de membresía de alta calidad y atractivos de manera eficiente.

¿Cómo puedo optimizar vídeos de membresía para diferentes plataformas de redes sociales con HeyGen?

HeyGen admite la distribución multiplataforma proporcionando redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones, asegurando que tu vídeo promocional de membresía esté optimizado para promociones en redes sociales. También puedes utilizar la generación automática de subtítulos/captions para maximizar el compromiso en varias plataformas.

