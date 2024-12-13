Crea un vídeo explicativo animado de 60 segundos para pacientes, aclarando los efectos secundarios comunes de los medicamentos. Esta pieza educativa para pacientes debe contar con un avatar de IA amigable que presente la información de manera tranquilizadora y fácil de entender, complementada con música de fondo suave y calmante y visuales ilustrativos simples generados por un generador de vídeos médicos. El vídeo tiene como objetivo aliviar las preocupaciones de los pacientes y mejorar la adherencia.

