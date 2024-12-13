Generador de Vídeos Médicos: Crea Vídeos Profesionales de Salud

Crea sin esfuerzo vídeos atractivos de educación para pacientes y formación médica a partir de guiones con nuestro potente generador de texto a vídeo.

Crea un vídeo explicativo animado de 60 segundos para pacientes, aclarando los efectos secundarios comunes de los medicamentos. Esta pieza educativa para pacientes debe contar con un avatar de IA amigable que presente la información de manera tranquilizadora y fácil de entender, complementada con música de fondo suave y calmante y visuales ilustrativos simples generados por un generador de vídeos médicos. El vídeo tiene como objetivo aliviar las preocupaciones de los pacientes y mejorar la adherencia.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo promocional profesional de 45 segundos que muestre los servicios y el ambiente acogedor de una nueva clínica, ideal para su uso en su sitio web o redes sociales. Utilizando plantillas y escenas sofisticadas disponibles en una plataforma de generación de vídeos de IA, el vídeo debe adoptar un estilo visual moderno y limpio con música instrumental edificante, dirigido a potenciales clientes que buscan una producción de atención médica de calidad. La narrativa debe resaltar las ofertas clave y la atención centrada en el paciente.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un fragmento de material de formación médica de 30 segundos, demostrando la técnica correcta de lavado de manos para profesionales de la salud. Esta guía rápida, generada sin esfuerzo utilizando capacidades de texto a vídeo desde guion, debe emplear un estilo visual rápido, tipo infografía, con instrucciones de voz en off claras y concisas e imágenes nítidas y profesionales. El público principal de este vídeo son estudiantes de medicina y personal junior que necesitan refrescar conocimientos rápidamente.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un vídeo explicativo informativo de 75 segundos diseñado para simplificar el complejo tema de la 'respiración celular' para estudiantes internacionales de biología de secundaria. Aprovecha la función de subtítulos/captions de la plataforma para apoyar el contenido médico multilingüe y garantizar la accesibilidad, mientras empleas visuales generados por IA que son científicamente precisos pero fáciles de comprender, presentados con una voz en off clara y autoritaria y una estética educativa limpia. Este vídeo tiene como objetivo romper las barreras para entender procesos biológicos complejos.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Vídeos Médicos

Transforma sin esfuerzo información médica compleja en contenido de vídeo atractivo para la educación de pacientes y materiales de formación con una plataforma fácil de usar.

1
Step 1
Pega Tu Guion
Comienza introduciendo tu texto médico o guion de educación para pacientes. Nuestra plataforma utiliza tecnología avanzada de texto a vídeo desde guion para preparar tu contenido para la transformación visual, facilitando la creación de vídeos atractivos a partir de simples indicaciones de texto.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de IA y Escena
Elige entre una amplia gama de avatares de IA que pueden presentar tu contenido médico con profesionalismo y claridad. Complementa tu mensaje seleccionando plantillas y escenas adecuadas, asegurando que tu vídeo mantenga una estética consistente y atractiva, aprovechando el poder de los avatares de IA.
3
Step 3
Personaliza Tu Vídeo
Refina tu vídeo ajustando elementos visuales, añadiendo música de fondo y aplicando controles de marca como logotipos y colores. Nuestra potente generación de voz en off asegura que tu mensaje se entregue de manera clara y precisa, permitiéndote personalizar completamente tu vídeo.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo Médico
Finaliza tu producción generando materiales de formación médica de alta calidad o vídeos de educación para pacientes. Utiliza el cambio de tamaño de aspecto y las exportaciones para adaptar tu contenido a varias plataformas, optimizando tu proceso de producción de vídeos de salud.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aumenta el Compromiso y la Retención en la Formación

.

Aprovecha el vídeo potenciado por IA para crear contenido de formación médica dinámico e interactivo, mejorando significativamente el compromiso de los aprendices y la retención del conocimiento.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen servir como un potente generador de vídeos médicos para la educación en salud?

HeyGen funciona como un avanzado generador de vídeos de IA, permitiendo a los profesionales de la salud crear fácilmente materiales atractivos de educación para pacientes y formación médica. Puedes aprovechar nuestros avatares de IA y la funcionalidad de texto a vídeo para producir una producción de vídeo de salud clara y consistente sin filmaciones complejas.

¿Qué opciones de personalización ofrece HeyGen para la producción de vídeos de salud?

HeyGen ofrece una amplia personalización para tu producción de vídeos de salud. Puedes elegir entre varios avatares de IA, utilizar plantillas de vídeos médicos y personalizar tu vídeo con controles de marca como logotipos y colores para asegurar que tus visuales generados por IA se alineen con la identidad de tu institución.

¿Puede HeyGen ayudar a crear contenido médico multilingüe de manera eficiente?

Sí, HeyGen es una plataforma ideal de generación de vídeos de IA para contenido médico multilingüe. Nuestros generadores de texto a vídeo te permiten crear fácilmente voces en off y subtítulos en varios idiomas, ampliando el alcance de tus materiales de educación para pacientes y formación médica.

¿Es HeyGen una plataforma fácil de usar para la creación de vídeos médicos?

Absolutamente. HeyGen está diseñado como una plataforma fácil de usar, simplificando la creación de vídeos médicos. Integra características esenciales como un editor de vídeo, soporte de biblioteca de medios y subtítulos automáticos, haciéndolo accesible para que cualquiera pueda producir vídeos de salud de alta calidad.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo