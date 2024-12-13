Crea un vídeo de formación médica de 1 minuto diseñado para el nuevo personal del hospital, demostrando claramente el procedimiento correcto para operar de manera segura un equipo de diagnóstico específico. El estilo visual debe ser profesional y paso a paso con indicaciones claras en pantalla, complementado por una voz en off calmada e instructiva utilizando la función de texto a vídeo de HeyGen para una producción eficiente.

