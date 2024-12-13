Creador de Vídeos de Incorporación Médica: Formación Rápida y Atractiva

Simplifica la formación sanitaria: Crea al instante vídeos de incorporación médica atractivos con avatares de IA para un toque profesional.

420/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo explicativo tranquilizador de 45 segundos dirigido a nuevos pacientes, guiándolos a través de su primera visita y los procedimientos de la clínica, utilizando un estilo visual cálido y accesible con transiciones suaves y una voz calmada y clara. Este vídeo de incorporación de pacientes puede producirse de manera eficiente convirtiendo un guion simple en un vídeo pulido usando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo conciso de 30 segundos para actualizaciones de formación anual en cumplimiento, dirigido al personal médico existente con una presentación visual directa y profesional, enfatizando los cambios clave de políticas a través de texto en pantalla y una voz seria e informativa. Esta actualización esencial de formación sanitaria se beneficiará de la función de subtítulos/captions de HeyGen, asegurando máxima accesibilidad y comprensión.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo dinámico de anuncio interno de 20 segundos para todo el personal médico, con un estilo visual atractivo con cortes rápidos y una pista de audio profesional y animada para transmitir noticias urgentes o actualizaciones de procedimientos. Aprovechando la rica biblioteca de plantillas y escenas de HeyGen se permitirá la creación rápida de estas actualizaciones impactantes, demostrando el poder de una plataforma moderna de creación de vídeos para comunicaciones internas.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Incorporación Médica

Simplifica la formación sanitaria y la educación de pacientes con la creación de vídeos impulsada por IA. Produce fácilmente vídeos de incorporación atractivos, cumplidores y con marca para ahorrar tiempo y mejorar el aprendizaje.

1
Step 1
Escribe Tu Guion de Formación
Comienza escribiendo o pegando tu contenido de incorporación médica en la plataforma. Esto sirve como la base para la narrativa de tu vídeo a través de la conversión de texto a vídeo.
2
Step 2
Elige Tu Presentador de IA
Selecciona entre una amplia gama de avatares de IA para ser la cara de tu formación. Ellos aseguran una presencia en pantalla consistente y profesional para todas tus comunicaciones sanitarias.
3
Step 3
Personaliza Visuales y Marca
Aplica los controles de marca de tu organización, incluyendo logotipos y colores, para asegurar que cada vídeo se alinee con tu identidad corporativa y estándares de cumplimiento.
4
Step 4
Mejora el Audio y Exporta
Genera voces en off profesionales de IA en múltiples idiomas para un alcance global. Luego, exporta tu vídeo completado en varios formatos para facilitar su compartición y distribución a través de plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora el Compromiso en la Incorporación

.

Aumenta la efectividad y retención de la incorporación médica y la formación en cumplimiento creando contenido de vídeo interactivo y atractivo impulsado por IA.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo mejora HeyGen la creación de vídeos de incorporación médica?

HeyGen es una plataforma de vídeo de IA que simplifica la creación de vídeos de incorporación médica aprovechando los avatares de IA y la conversión de texto a vídeo. Esto permite a las organizaciones de salud producir rápidamente contenido de formación atractivo y coherente para nuevas contrataciones y educación continua para profesionales de la salud.

¿Qué capacidades hacen de HeyGen una potente plataforma de vídeo de IA para la formación sanitaria?

HeyGen ofrece un conjunto completo de características, incluyendo plantillas personalizables, voces en off de IA y una robusta personalización de marca, lo que la convierte en una plataforma de vídeo de IA ideal para la formación sanitaria. Soporta la creación de una amplia gama de contenido, desde formación en cumplimiento hasta vídeos explicativos, con eficiencia y facilidad.

¿Puede HeyGen usarse para la incorporación de pacientes y mejorar la comunicación con ellos?

Sí, HeyGen es altamente efectivo para la incorporación de pacientes y la mejora de la comunicación. Los proveedores de salud pueden utilizar esta plataforma de creación de vídeos para producir vídeos de bienvenida para nuevos pacientes y recorridos detallados en vídeo de documentos importantes como HIPAA y formularios de consentimiento, fomentando una mejor comprensión y compromiso.

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de creación de vídeos de incorporación profesional?

HeyGen simplifica la creación de vídeos de incorporación profesional permitiendo a los usuarios convertir texto simple en vídeos pulidos con presentadores de IA y un potente motor creativo. Esta capacidad, combinada con plantillas preconstruidas, reduce significativamente el tiempo y los recursos necesarios para desarrollar contenido de formación de alta calidad.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo