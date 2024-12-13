Crea un vídeo conciso de 60 segundos para la incorporación médica de nuevos profesionales de la salud, utilizando un estilo visual profesional y tranquilizador junto con una voz clara de AI. Este vídeo debe introducir los protocolos clave del hospital, presentando un avatar de AI para guiar a los espectadores a través de información esencial, destacando cómo un generador de vídeos de incorporación médica agiliza la formación inicial.

Generar Vídeo