Mejora la Eficiencia con un Generador de Vídeos de Admisión Médica

Automatiza la educación del paciente y mejora la eficiencia. Nuestro generador de vídeos con IA produce vídeos atractivos utilizando avatares de IA de última generación.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo médico de 30 segundos para marketing en salud, dirigido a pacientes potenciales que exploran opciones de tratamiento específicas, mostrando un estilo visual moderno e informativo con música de fondo animada, aprovechando la amplia biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para obtener imágenes atractivas.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo explicativo de 60 segundos detallando las consultas virtuales para pacientes que consideran la telemedicina, adoptando un estilo visual claro, conciso y tranquilizador mejorado con gráficos animados, utilizando los avatares de IA de HeyGen para presentar información compleja de manera sencilla.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña una producción de vídeo de 20 segundos que muestre el compromiso de una clínica con el cuidado moderno del paciente a través de la tecnología, atrayendo al público en general con un estilo visual elegante, confiable y visionario complementado con música de fondo profesional, facilitado por las diversas plantillas y escenas de HeyGen.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Admisión Médica

Optimiza la incorporación de pacientes con vídeos impulsados por IA, proporcionando información clara y coherente y mejorando la experiencia de admisión.

1
Step 1
Crea tu Guion de Vídeo
Comienza escribiendo o pegando tu guion de admisión médica. Nuestra plataforma utiliza generación avanzada de texto a vídeo para transformar tu texto en un vídeo dinámico, asegurando una comunicación clara para los pacientes.
2
Step 2
Selecciona tu Avatar de IA
Elige entre una amplia gama de avatares de IA para representar a tu clínica o profesional médico. Este avatar de IA entregará tu guion con expresiones y movimientos naturales, haciendo que tu proceso de admisión sea más atractivo.
3
Step 3
Aplica Elementos de Marca
Integra los elementos de marca de tu clínica, incluyendo logotipos y esquemas de color específicos, para asegurar que tu vídeo de admisión se alinee perfectamente con tu identidad profesional.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo
Finaliza tu vídeo de admisión médica y expórtalo en varios formatos y proporciones. Compártelo fácilmente a través de tus canales de comunicación con los pacientes, mejorando la educación y preparación del paciente.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Optimiza la Admisión y Educación del Paciente

Produce rápidamente vídeos de admisión médica y contenido educativo, llegando a los pacientes de manera efectiva con información vital.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen servir como generador de vídeos médicos para la educación del paciente?

HeyGen permite a los profesionales de la salud crear vídeos educativos para pacientes de manera sencilla. Nuestro generador de vídeos con IA transforma texto en contenido dinámico con avatares de IA realistas, simplificando información médica compleja para mejorar la comprensión del paciente.

¿Qué tipos de producción de vídeos de salud son posibles con los avatares de IA de HeyGen?

Con HeyGen, los usuarios pueden producir una amplia gama de vídeos de salud, incluyendo vídeos explicativos de procedimientos, módulos de formación médica y contenido de marketing en salud. Nuestros diversos avatares de IA dan vida a los guiones, haciendo la comunicación más efectiva y personalizada.

¿Ofrece HeyGen funciones para la generación de vídeos de admisión médica?

Sí, HeyGen es un generador ideal de vídeos de admisión médica, permitiendo la creación fácil de instrucciones previas a la cita y vídeos informativos. Utiliza nuestras capacidades de texto a vídeo e incorpora tus elementos de marca para asegurar una comunicación clara y coherente con los pacientes.

¿Qué características de IA ofrece HeyGen para mejorar los vídeos de formación médica?

HeyGen ofrece características avanzadas de IA como subtítulos automáticos para accesibilidad y una biblioteca de plantillas de vídeo adaptadas para la formación médica. Estas herramientas agilizan la producción de vídeos, permitiendo a los proveedores de salud ofrecer contenido educativo de alta calidad y atractivo de manera eficiente.

