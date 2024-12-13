Acelera el Creador de Vídeos de Avances Médicos con AI

Optimiza la producción de vídeos de salud con avatares de AI. Genera explicativos médicos profesionales y vídeos de formación en minutos, no días.

Desarrolla un vídeo convincente de 30 segundos dirigido a profesionales médicos e investigadores, mostrando un nuevo descubrimiento científico utilizando el creador de vídeos de avances médicos de HeyGen. El estilo visual debe ser limpio y científico con una voz en off autoritaria, explicando datos complejos claramente a través de Texto a vídeo desde el guion, destacando su impacto en futuros tratamientos.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un dinámico vídeo de 45 segundos para equipos de marketing de clínicas y administradores de hospitales, demostrando cómo la producción innovadora de vídeos de salud puede mejorar el compromiso del paciente. Presenta visuales atractivos y profesionales con música de fondo sutil, utilizando los avatares de AI de HeyGen para presentar historias de éxito de pacientes o nuevas ofertas de servicios.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo informativo de 60 segundos dirigido al público en general, pacientes y cuidadores, simplificando una condición de salud común para la educación del paciente. Emplea un estilo visual amigable y claro con animaciones simples y una voz en off tranquilizadora, asegurando la máxima accesibilidad con subtítulos generados automáticamente.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo promocional de alto impacto de 30 segundos para compañías farmacéuticas y fabricantes de dispositivos médicos, encabezando sus últimas campañas de marketing. El vídeo debe tener un estilo visual dinámico e impactante con música animada, aprovechando las Plantillas y escenas personalizables de HeyGen para crear un mensaje profesional y memorable sobre los beneficios de su producto.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona Tu Creador de Vídeos de Avances Médicos

Transforma información médica compleja en narrativas de vídeo atractivas sin esfuerzo, alcanzando audiencias más amplias con contenido profesional potenciado por AI.

1
Step 1
Pega Tu Guion
Comienza pegando tu guion de avance médico. La capacidad de Texto a vídeo desde el guion de nuestra plataforma convertirá instantáneamente tu texto en una línea de tiempo de vídeo dinámica.
2
Step 2
Elige Tu Avatar de AI
Selecciona de una diversa biblioteca de avatares de AI profesionales para presentar tus hallazgos. Estos avatares de AI son perfectos para la educación del paciente y la formación médica.
3
Step 3
Mejora con Visuales
Mejora tu mensaje seleccionando de Plantillas y escenas personalizables para visualizar conceptos complejos, apoyando tu producción de vídeos de salud con diseños profesionales.
4
Step 4
Refina y Exporta
Utiliza la función de generación de voz en off de HeyGen para una narración clara, asegurando que tu mensaje se transmita profesionalmente. Luego, exporta tu creación de vídeo médico de alta calidad.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Comparte Avances en Redes Sociales

.

Produce rápidamente vídeos cautivadores para redes sociales para anunciar y explicar avances médicos, alcanzando eficientemente a una audiencia más amplia.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar las campañas de marketing de salud con la generación de vídeos AI?

El generador de vídeos AI de HeyGen transforma guiones en vídeos médicos atractivos, utilizando avatares de AI realistas y plantillas personalizables para mejorar significativamente las campañas de marketing de salud. Esto agiliza la creación de contenido atractivo para la educación del paciente e iniciativas de marketing más amplias.

¿Qué capacidades hacen de HeyGen un creador ideal de vídeos de avances médicos?

HeyGen es un creador ideal de vídeos de avances médicos debido a sus capacidades de texto a vídeo, permitiendo la rápida creación de vídeos explicativos a partir de guiones simples. Los usuarios pueden aprovechar plantillas personalizables y avatares de AI para comunicar efectivamente información médica compleja.

¿Puede HeyGen crear vídeos educativos para la formación médica y la educación del paciente?

Absolutamente, HeyGen sobresale en la generación de vídeos educativos de alta calidad para la formación médica y la educación del paciente. Con características como generación de voz en off, subtítulos y avatares de AI, HeyGen asegura una entrega clara y accesible de información sanitaria importante.

¿Cómo asegura HeyGen la consistencia de marca en la producción de vídeos de salud?

HeyGen apoya la consistencia de marca en la producción de vídeos de salud ofreciendo controles de marca robustos, incluyendo la capacidad de incorporar logotipos y colores personalizados en plantillas y escenas personalizables. Esto asegura que todo tu contenido de vídeo, desde redes sociales hasta campañas de marketing, mantenga una identidad visual profesional y unificada.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo