Generador de Vídeos de Biblioteca de Medios: Crea Impresionantes Vídeos con AI Rápidamente

Genera vídeos profesionales impulsados por AI rápidamente aprovechando nuestra extensa biblioteca de medios para obtener visuales atractivos.

Produce un vibrante vídeo de marketing de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas, mostrando lo fácil que es crear vídeos profesionales. El estilo visual debe ser moderno y enérgico, con cortes rápidos y gráficos elegantes, acompañado de música de fondo animada y una voz en off amigable y clara generada a partir de tu guion. Destaca las funciones de generación de texto a vídeo y voz en off de HeyGen para demostrar la rápida creación de contenido.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un atractivo vídeo de 15 segundos para redes sociales dirigido a creadores de contenido e influencers, ofreciendo un consejo diario rápido usando un avatar de AI. El estilo visual y de audio debe ser moderno y dinámico, incorporando transiciones populares y una pista de fondo pegajosa, con el avatar de AI entregando el mensaje directamente a la audiencia. Enfatiza cómo los avatares de AI de HeyGen y sus diversos plantillas y escenas facilitan la producción de vídeos atractivos para redes sociales.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo explicativo informativo de 45 segundos dirigido a educadores y creadores de cursos en línea, demostrando cómo crear vídeos que enriquezcan los módulos de aprendizaje. El estilo visual debe ser claro y amigable, utilizando elementos animados y material de archivo relevante de la biblioteca de medios, acompañado de un tono de voz alentador. Muestra el amplio soporte de biblioteca de medios/stock de HeyGen y los subtítulos/captions automáticos para mejorar la accesibilidad y la narración visual.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo de comunicación corporativa pulido de 60 segundos para estrategas de contenido, destacando la versatilidad del vídeo generado por AI para anuncios internos o actualizaciones de clientes. La estética debe ser profesional y sofisticada, con transiciones suaves y una voz en off de AI confiada y autoritaria, complementada con música de fondo sutil y motivadora. Ilustra la capacidad de HeyGen para generar contenido de vídeo con AI de manera fluida y exportarlo en varios formatos de aspecto para diferentes plataformas.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Biblioteca de Medios

Transforma sin esfuerzo tus ideas en impresionantes vídeos generados por AI combinando la poderosa generación de texto a vídeo con extensos recursos de medios, dando vida a tu visión.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tu guion en nuestro editor intuitivo. Nuestro avanzado generador de texto a vídeo analizará tu texto, preparándolo para una salida de vídeo atractiva.
2
Step 2
Selecciona Tus Visuales
Mejora tu mensaje eligiendo de una vasta colección de material de archivo, imágenes y música libres de derechos en nuestro generador de vídeos de biblioteca de medios. Complementa visualmente tu guion para contar tu historia de manera efectiva.
3
Step 3
Añade Avatares de AI
Mejora la presentación de tu vídeo seleccionando de una diversa gama de avatares de AI realistas. Estos avatares entregarán tu guion con expresiones naturales y sincronización labial, haciendo tu contenido más atractivo.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo Generado por AI
Una vez satisfecho, exporta fácilmente tu proyecto completo como un vídeo de alta calidad generado por AI en formato MP4. Tu vídeo profesional está ahora listo para ser compartido en todas tus plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Casos de Éxito de Clientes

.

Produce testimonios de vídeo generados por AI convincentes desde tu biblioteca de medios para resaltar efectivamente el éxito de los clientes y generar confianza.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos profesionales atractivos?

HeyGen empodera a los usuarios para crear vídeos profesionales para campañas de marketing y redes sociales sin esfuerzo. Aprovecha sus capacidades de vídeo generado por AI para producir contenido atractivo que resuene con tu audiencia.

¿Qué características creativas únicas ofrece HeyGen?

HeyGen ofrece características creativas únicas como avatares de AI realistas y voces en off de alta calidad, permitiéndote crear vídeos sin necesidad de actores o filmaciones extensas. Puedes personalizar estos elementos para que se ajusten perfectamente al estilo de tu marca.

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de creación de vídeos con texto?

HeyGen funciona como un avanzado generador de texto a vídeo, permitiéndote transformar un simple guion en un dinámico vídeo de AI. Su editor en línea intuitivo simplifica todo el proceso, haciendo que la producción de vídeos sea accesible y eficiente.

¿Puedo usar mis propios recursos o plantillas con HeyGen?

Sí, HeyGen proporciona un generador de vídeos de biblioteca de medios completo y admite cargas personalizadas para enriquecer tu vídeo generado por AI. También puedes comenzar con diversas plantillas de vídeo y personalizar cada aspecto usando sus robustas herramientas de edición de vídeo.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo