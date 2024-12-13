Crea un dinámico vídeo de 1 minuto dirigido a vendedores de mercados en línea ocupados que desean mejorar su presencia online, demostrando cómo transformar rápidamente imágenes de productos y texto en vídeos de marketing atractivos. El estilo visual debe ser rápido, incorporando transiciones elegantes y resaltados de texto en pantalla, complementado por una voz en off enérgica y profesional generada sin esfuerzo usando la función de generación de voz en off de HeyGen, mostrándoles cómo convertirse en un creador de vídeos de vendedores de mercado de primer nivel.

Generar Vídeo