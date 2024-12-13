Creador de Vídeos para Vendedores de Mercado: Aumenta las Ventas con IA

Crea vídeos de productos atractivos para tu mercado en minutos. Aprovecha las plantillas y escenas de HeyGen para cautivar a los compradores y aumentar tus ventas.

Crea un dinámico vídeo de 1 minuto dirigido a vendedores de mercados en línea ocupados que desean mejorar su presencia online, demostrando cómo transformar rápidamente imágenes de productos y texto en vídeos de marketing atractivos. El estilo visual debe ser rápido, incorporando transiciones elegantes y resaltados de texto en pantalla, complementado por una voz en off enérgica y profesional generada sin esfuerzo usando la función de generación de voz en off de HeyGen, mostrándoles cómo convertirse en un creador de vídeos de vendedores de mercado de primer nivel.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo instructivo conciso de 1,5 minutos para nuevos vendedores de comercio electrónico, mostrando cómo crear vídeos de productos atractivos usando la plataforma intuitiva de HeyGen. El estilo visual debe ser limpio, bien iluminado, y demostrar claramente la interfaz del editor de arrastrar y soltar, mientras que el audio presenta una voz calmada y orientadora, enfatizando la facilidad de usar plantillas diseñadas profesionalmente de la biblioteca de plantillas y escenas para personalizar tu plantilla de vídeo.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo informativo de 2 minutos dirigido a equipos de marketing y negocios de comercio electrónico que buscan escalar la creación de contenido, ilustrando el poder de la tecnología de creación de vídeos con IA para demostraciones de productos. La narrativa visual debe ser moderna y sofisticada, presentando un avatar de IA que muestra los beneficios del producto sin problemas, impulsado por la capacidad de avatares de IA de HeyGen, con una voz clara y articulada para generar contenido y medios con IA.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo tutorial práctico de 1 minuto para gerentes de comercio electrónico responsables de múltiples listados de productos, enfocándose en optimizar la producción de vídeos de marketing para varias plataformas. La ejecución visual debe ser directa y grabada en pantalla, destacando los pasos clave para la conversión y optimización por lotes, subrayado por una voz en off clara y confiada y demostrando la función de redimensionamiento y exportación de proporciones de aspecto de HeyGen para asegurar que los vídeos se vean perfectos en todas las plataformas de redes sociales.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos para Vendedores de Mercado

Crea rápidamente vídeos de productos atractivos para cualquier mercado usando herramientas impulsadas por IA y plantillas diseñadas profesionalmente, sin necesidad de habilidades de edición.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Comienza tu viaje de creación de vídeos eligiendo entre una biblioteca de plantillas diseñadas profesionalmente, perfectamente adecuadas para la generación de vídeos de productos para el mercado.
2
Step 2
Personaliza tu Contenido
Personaliza tu vídeo con tus imágenes de productos, texto y elementos de marca usando nuestro editor intuitivo de arrastrar y soltar para personalizar tu plantilla de vídeo.
3
Step 3
Añade Voz en Off y Branding
Mejora tu vídeo con una voz en off profesional, generada a partir de texto, para describir claramente los beneficios de tu producto. Esto ayuda a crear vídeos de marketing efectivos.
4
Step 4
Exporta y Publica
Una vez que tu vídeo esté perfecto, expórtalo en varias proporciones de aspecto adecuadas para diferentes mercados o plataformas de redes sociales para entregar vídeos de productos impactantes.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca Testimonios y Reseñas de Productos

Transforma las reseñas y testimonios de clientes en vídeos atractivos con IA, construyendo confianza y credibilidad para tus productos en el mercado.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de marketing para mis productos?

HeyGen simplifica la producción de vídeos para vendedores de mercado al utilizar IA para transformar la información del producto en vídeos de marketing atractivos. Su interfaz fácil de usar y plantillas diseñadas profesionalmente permiten una creación rápida sin necesidad de habilidades extensas de edición, convirtiéndolo en un eficiente creador de vídeos con IA.

¿Qué opciones de personalización están disponibles en HeyGen para mejorar la estética de los vídeos de productos?

HeyGen ofrece un robusto editor de arrastrar y soltar para personalizar tu plantilla de vídeo con facilidad. Puedes ajustar elementos de marca como logotipos y colores, añadir voces en off y utilizar el redimensionamiento de proporciones de aspecto para asegurar que tus vídeos de productos se vean pulidos en todas las plataformas de redes sociales.

¿Puede HeyGen convertir imágenes de productos en vídeos dinámicos para varias plataformas de venta?

Sí, HeyGen cuenta con un avanzado generador de imágenes a vídeo con IA que puede convertir rápidamente tus imágenes de productos existentes en vídeos dinámicos y animados. Esta capacidad permite una generación eficiente de vídeos de productos para el mercado, ayudando a los vendedores de comercio electrónico a crear contenido atractivo para los principales mercados.

¿Qué herramientas impulsadas por IA integra HeyGen para generar contenido de vídeo atractivo?

HeyGen integra potentes herramientas impulsadas por IA como avatares de IA y capacidades de texto a vídeo desde guiones para generar contenido y medios con IA sin esfuerzo. También puedes beneficiarte de la generación de voces en off y subtítulos generados automáticamente, mejorando la accesibilidad y el atractivo de tus campañas de marketing.

