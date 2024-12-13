Generador de Vídeos para Vendedores del Mercado: Crea Vídeos de Producto Rápidamente

Acelera tus ventas con impresionantes vídeos de producto. Aprovecha nuestras plantillas y escenas personalizables para generar contenido profesional de manera rápida y sencilla.

Crea un vídeo de presentación de producto de 30 segundos, atractivo y profesional, dirigido a potenciales clientes del mercado, destacando un nuevo artículo. El estilo visual debe ser brillante y limpio, acompañado de una voz en off amigable que explique claramente los beneficios del producto, utilizando la robusta "Generación de voz en off" de HeyGen para asegurar una comunicación clara de este vídeo de producto de comercio electrónico.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo de marketing elegante e informativo de 45 segundos para vendedores de comercio electrónico, demostrando cómo nuestro generador de vídeos AI simplifica la creación de contenido. Emplea música de fondo animada y ayudas visuales claras, utilizando los diversos "Plantillas y escenas" de HeyGen para presentar un recorrido profesional de las características clave del servicio como generador de vídeos para vendedores del mercado.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo corto dinámico y atractivo de 60 segundos para marketing en redes sociales, dirigido a clientes y seguidores existentes, anunciando una oferta especial por tiempo limitado. El estilo visual moderno debe incorporar un ritmo rápido, presentando un "Avatar AI" de HeyGen para presentar entusiastamente la oferta exclusiva, transformando una imagen AI en contenido de vídeo.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo autoritario y conciso de 40 segundos para propietarios de negocios, explicando la propuesta de valor de la creación de contenido escalable. El estilo visual limpio debe contar con gráficos sofisticados para transmitir la eficiencia de un flujo de trabajo de creación rápida, aprovechando la capacidad de "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen para convertir rápidamente mensajes clave en vídeos de marketing impactantes.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Vídeos para Vendedores del Mercado

Transforma sin esfuerzo la información de productos en vídeos de productos de comercio electrónico atractivos, mejorando tu presencia en línea y tus ventas.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza delineando las características y beneficios clave de tu producto. Nuestra capacidad de "Texto a vídeo desde guion" transformará tus palabras en visuales atractivos, perfectos para tus "descripciones de productos".
2
Step 2
Elige Tus Visuales
Mejora tu vídeo con un presentador atractivo. Selecciona de una diversa gama de "Avatares AI" para representar tu marca, dando vida a tu contenido de "generador de vídeos AI".
3
Step 3
Añade Elementos de Marca
Personaliza tu vídeo para alinearlo con la identidad de tu marca. Utiliza "Controles de marca (logo, colores)" para asegurar una apariencia y sensación consistentes para todos tus "vídeos de marketing".
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu creación con facilidad. Nuestra plataforma permite "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones", asegurando que tus "vídeos de productos de comercio electrónico" estén perfectamente optimizados para varias plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Testimonios de Clientes

.

Transforma experiencias positivas de clientes en testimonios de vídeo atractivos, construyendo confianza y credibilidad para tu marca y productos.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a los vendedores del mercado a crear vídeos efectivos?

HeyGen es un avanzado generador de vídeos AI diseñado específicamente para empoderar a los vendedores del mercado y de comercio electrónico. Permite un flujo de trabajo rápido para la creación de vídeos de productos de comercio electrónico de alta calidad y vídeos de marketing atractivos directamente desde texto, mejorando tus descripciones de productos con resultados fotorrealistas.

¿Qué tipo de calidad de vídeo puedo esperar del generador de vídeos AI de HeyGen?

El generador de vídeos AI de HeyGen produce vídeos de calidad cinematográfica con resultados fotorrealistas, utilizando sofisticados avatares AI. Nuestra plataforma asegura que tus vídeos de marketing y de productos de comercio electrónico sean profesionales y altamente atractivos para tu audiencia.

¿Es HeyGen adecuado para la creación de contenido escalable para marketing en redes sociales?

Absolutamente. HeyGen está diseñado para la creación de contenido escalable, lo que lo hace perfecto para campañas de marketing en redes sociales. Con un editor de arrastrar y soltar y una amplia gama de plantillas de vídeo, puedes producir eficientemente numerosos vídeos de marketing para mantener una presencia en línea consistente.

¿Puede HeyGen convertir mis imágenes o descripciones de productos existentes en vídeos?

Sí, HeyGen actúa como un potente generador de imágenes AI a vídeo, transformando sin esfuerzo tus imágenes de productos estáticas en dinámicos vídeos de productos de comercio electrónico. Además, su capacidad de texto a visuales te permite convertir descripciones de productos directamente en contenido de vídeo atractivo, simplificando la producción de tus vídeos de marketing.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo