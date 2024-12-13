Crea un vídeo de presentación de producto de 30 segundos, atractivo y profesional, dirigido a potenciales clientes del mercado, destacando un nuevo artículo. El estilo visual debe ser brillante y limpio, acompañado de una voz en off amigable que explique claramente los beneficios del producto, utilizando la robusta "Generación de voz en off" de HeyGen para asegurar una comunicación clara de este vídeo de producto de comercio electrónico.

Generar Vídeo