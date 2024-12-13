Creador de Vídeos para Listados en Marketplaces: Aumenta Ventas con Vídeos AI

Crea fácilmente impresionantes vídeos de presentación de productos para todos los marketplaces en línea. Nuestra función de Texto a vídeo desde guion impulsada por AI hace que la creación sea simple y rápida.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo dinámico de 45 segundos dirigido a gerentes de comercio electrónico y profesionales de marketing que buscan una creación de contenido rápida. Este vídeo debe presentar ediciones rápidas y gráficos modernos, complementados por una voz en off energética de AI. Ilustra la eficiencia de usar la función de texto a vídeo de HeyGen para generar rápidamente contenido atractivo para varios marketplaces en línea, agilizando el proceso de creación de vídeos de producto.
Prompt de Ejemplo 2
Imagina un vídeo de producto cautivador de 30 segundos para creadores independientes y artistas digitales que venden impresiones o mercancías únicas. La presentación visual debe ser vibrante y visualmente rica, con un avatar de AI amigable guiando a los espectadores a través de las características del artículo, acompañado de música de fondo suave y atmosférica. Muestra cómo los avatares de AI de HeyGen proporcionan un toque personal, haciendo que los vídeos de presentación de productos destaquen en cualquier plataforma.
Prompt de Ejemplo 3
Produce una demostración informativa de 1.5 minutos de creador de vídeos en línea dirigida a vendedores internacionales y empresas multilingües que buscan alcance global. Este vídeo necesita un tono claro y profesional, con subtítulos/captions prominentes en varios idiomas para asegurar la accesibilidad, junto con texto profesional en pantalla y efectos de sonido sutiles. Destaca la función de subtítulos/captions de HeyGen como una herramienta esencial para llegar a audiencias diversas con vídeos de listado de marketplace atractivos.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos para Listados en Marketplaces

Crea vídeos de presentación de productos profesionales y atractivos para cualquier marketplace en línea con facilidad, atrayendo a más compradores y mejorando el rendimiento de tus listados.

1
Step 1
Elige una Plantilla o Comienza desde un Guion
Selecciona entre una variedad de plantillas profesionales diseñadas para presentaciones de productos o genera contenido de vídeo sin esfuerzo utilizando nuestra función de Texto a vídeo desde guion.
2
Step 2
Añade tus Recursos de Producto
Sube tus propias imágenes y vídeos de producto, o mejora tu listado con metraje de stock de alta calidad de nuestra extensa biblioteca de medios.
3
Step 3
Aplica una Narración Atractiva
Utiliza nuestra función de generación de Voz en off para añadir voces de AI atractivas, explicando claramente los beneficios y características de tu producto.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo de Listado
Optimiza tu vídeo para varios marketplaces en línea utilizando nuestra función de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones, asegurando que se vea perfecto en todas partes.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Escala la Producción de Vídeos de Producto

Crea eficientemente un alto volumen de vídeos de productos diversos, expandiendo tu alcance e involucrando a más compradores potenciales en los marketplaces.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos con AI?

HeyGen revoluciona la creación de vídeos permitiendo a los usuarios generar vídeos de alta calidad a partir de texto utilizando avanzados avatares de AI y voces naturales de AI. Nuestro potente motor de texto a vídeo y editor intuitivo de arrastrar y soltar simplifican todo el proceso de producción.

¿Puedo personalizar mis vídeos de presentación de productos usando HeyGen?

Absolutamente. HeyGen proporciona un conjunto completo de herramientas para crear impresionantes vídeos de presentación de productos, incluyendo plantillas personalizables, controles de marca y la capacidad de añadir texto o eliminar fondos. También puedes utilizar varias animaciones y redimensionamiento de relación de aspecto para perfeccionar tu contenido para marketplaces en línea.

¿Qué formatos y resoluciones de vídeo técnicos soporta HeyGen para exportación?

HeyGen soporta la exportación de vídeos en varios formatos con salida de alta resolución, incluyendo una impresionante resolución 4K. Nuestra plataforma ofrece opciones flexibles de redimensionamiento de relación de aspecto y exportación, asegurando que tu motor creativo produzca formatos de vídeo optimizados para cualquier plataforma.

¿Es HeyGen un editor de vídeo AI fácil de usar para vídeos de listados en marketplaces?

Sí, HeyGen está diseñado como un creador de vídeos en línea increíblemente fácil de usar, perfecto para crear vídeos de listados en marketplaces atractivos. Su editor intuitivo de arrastrar y soltar y su extensa biblioteca de plantillas hacen que la creación de vídeos profesionales sea accesible para todos, sin necesidad de habilidades avanzadas de edición de vídeo.

