Creador de Vídeos de Marketing: Crea Contenido Atractivo Rápidamente

Crea fácilmente vídeos de marketing impresionantes para redes sociales con nuestro editor de arrastrar y soltar y potencia tu marca.

Crea un vídeo de marketing de 30 segundos que muestre lo fácil que es para los propietarios de pequeñas empresas usar un creador de vídeos de marketing. Dirígete a emprendedores ocupados que necesitan contenido rápido y profesional. El estilo visual debe ser limpio e intuitivo, demostrando el uso de plantillas y escenas pre-diseñadas, acompañado de una voz en off entusiasta.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo promocional de 45 segundos para redes sociales, dirigido a los especialistas en marketing digital que buscan elevar la presencia de sus campañas. Emplea un estilo dinámico y visualmente atractivo con avatares de IA que transmitan mensajes clave, respaldados por una pista de audio profesional pero amigable.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de marketing de 60 segundos que demuestre cómo crear contenido de vídeo de marketing con una marca consistente. Este vídeo debe dirigirse a equipos de marketing y grandes empresas centradas en la identidad de marca. El estilo visual y de audio debe ser elegante, corporativo y autoritario, utilizando texto a vídeo desde el guion para asegurar la precisión del mensaje de marca en todo el contenido.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo de marketing inspirador de 30 segundos para emprendedores, destacando la rapidez y calidad de la producción de varios vídeos de marketing. El estilo visual debe ser rápido y enérgico, acompañado de una pista de fondo motivadora y generación de voz en off poderosa.
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Marketing

Crea sin esfuerzo vídeos de marketing profesionales que capturen la atención y fomenten la interacción para tu negocio, sin necesidad de experiencia previa.

1
Step 1
Elige Tu Punto de Partida
Selecciona entre una amplia gama de "plantillas de vídeo" diseñadas profesionalmente o comienza desde cero. Nuestras diversas "Plantillas y escenas" son perfectas para cualquier campaña de marketing.
2
Step 2
Añade Tu Contenido
Introduce tu guion y aprovecha nuestra función de "Texto a vídeo desde guion" para transformar texto en visuales atractivos. Mejora tu narrativa con el "generador de voz de IA" para un audio de sonido natural.
3
Step 3
Personaliza y Marca
Adapta tu vídeo para alinearlo con tu "marca consistente" ajustando colores, fuentes y añadiendo tu logo. Utiliza "Controles de marca (logo, colores)" para mantener una apariencia coherente en todo tu contenido.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo de Marketing
Finaliza tu proyecto y exporta "vídeos de marketing" de alta calidad en varios formatos. Optimiza fácilmente tu salida usando "Redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto" para diferentes plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mostrar el Éxito del Cliente

.

Construye confianza y credibilidad transformando testimonios de clientes en narrativas de vídeo impactantes y atractivas impulsadas por IA.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de creación de vídeos de marketing?

HeyGen actúa como un creador de vídeos de marketing intuitivo, permitiéndote crear vídeos de marketing con una facilidad notable. Puedes aprovechar una amplia gama de plantillas de vídeo y avatares de IA para producir contenido de alta calidad rápidamente.

¿Puede HeyGen ayudar a mi empresa a producir anuncios de vídeo profesionales?

Sí, HeyGen te permite producir anuncios de vídeo profesionales y vídeos promocionales para varias plataformas. Sus características como controles de marca y acceso a una biblioteca de medios con recursos de stock aseguran una marca consistente en todo tu contenido.

¿Qué características impulsadas por IA ofrece HeyGen para la creación de vídeos?

HeyGen incorpora edición avanzada de IA para agilizar tu flujo de trabajo, incluyendo capacidades de texto a vídeo y un generador de voz de IA. Esto permite la creación eficiente de contenido de vídeo animado dinámico.

¿Es HeyGen adecuado para pequeñas empresas que buscan mejorar su presencia en redes sociales?

Absolutamente, HeyGen es una solución ideal para pequeñas empresas que buscan aumentar su interacción en redes sociales. Su editor de arrastrar y soltar fácil de usar y las capacidades de redimensionamiento de relación de aspecto hacen que sea sencillo producir contenido atractivo para cualquier plataforma.

