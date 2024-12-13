Creador de Vídeos de Formación en Marketing para Contenido Atractivo

Crea vídeos de formación y marketing cautivadores sin esfuerzo con avatares de AI, aumentando el compromiso y ahorrando tiempo.

Desarrolla una guía en vídeo de 1 minuto para nuevos usuarios del creador de vídeos de formación en marketing, demostrando cómo transformar eficientemente un guion escrito en un vídeo completo. El público objetivo son profesionales del marketing que buscan optimizar la creación de contenido. Visualmente, el vídeo debe ser limpio y de estilo tutorial, con destacados claros en la interfaz de usuario. El audio debe contar con una locución concisa y profesional que guíe a los espectadores a través del proceso de Texto a vídeo desde el guion, enfatizando los beneficios de ahorro de tiempo.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo instructivo de 90 segundos dirigido a formadores de negocios y educadores, ilustrando el poder de los avatares de AI para mejorar los vídeos de formación. Este vídeo debe adoptar un estilo visual atractivo y centrado en personajes, mostrando varios avatares de AI expresivos presentando conceptos clave. El audio debe mantener un tono amigable e instructivo, demostrando cómo la funcionalidad de avatares personalizados de AI puede personalizar y hacer el aprendizaje más interactivo para los participantes.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo promocional de 45 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y especialistas en marketing digital, destacando cómo HeyGen puede ser su creador de vídeos de marketing de referencia. El estilo visual debe ser dinámico y rápido, cortando rápidamente entre diversos activos de stock y escenas para transmitir versatilidad. Una pista de música de fondo animada y enérgica debe acompañar una locución que enfatice la facilidad de encontrar e integrar visuales atractivos usando la biblioteca de medios/soporte de stock para crear vídeos promocionales impactantes.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de recorrido técnico de 2 minutos para equipos de marketing y defensores de la accesibilidad, detallando el uso efectivo de subtítulos para todos los vídeos de formación en marketing. La presentación visual debe ser altamente informativa, con segmentos claros de captura de pantalla que destaquen la función de subtitulado automático y las opciones de personalización dentro de HeyGen. El audio debe consistir en una locución detallada y explicativa, guiando a los usuarios a través del proceso de Subtítulos/captions, asegurando que todo el contenido sea accesible y atractivo para un público más amplio.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Formación en Marketing

Crea fácilmente vídeos de formación en marketing atractivos y efectivos que eduquen a tu audiencia y mejoren la comunicación de tu marca.

1
Step 1
Crea la Base de tu Vídeo
Comienza seleccionando una plantilla prediseñada o generando un guion con el generador de guiones de AI para delinear tu contenido de formación.
2
Step 2
Personaliza con Visuales y Personajes
Mejora tu mensaje añadiendo visuales atractivos de la biblioteca de medios y seleccionando entre una amplia gama de avatares de AI para presentar tu formación.
3
Step 3
Genera Locuciones Profesionales y Subtítulos
Transforma tu guion en locuciones de sonido natural usando AI de texto a voz y añade automáticamente subtítulos precisos para accesibilidad y claridad.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Formación
Finaliza tu vídeo de formación en marketing y expórtalo fácilmente con proporciones optimizadas para compartir sin problemas en todas las plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Clips Rápidos de Formación en Marketing

.

Genera rápidamente vídeos y clips de formato corto atractivos, perfectos para ofrecer formación en marketing enfocada o promocionar cursos en redes sociales.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos técnicos con AI?

HeyGen simplifica la creación de vídeos técnicos aprovechando la avanzada tecnología de creación de vídeos con AI, incluyendo AI de texto a voz para locuciones realistas y la capacidad de generar avatares de AI personalizados. Esto permite a los usuarios producir contenido de alta calidad de manera eficiente sin habilidades de edición complejas.

¿Qué herramientas ofrece HeyGen para una edición de vídeo sencilla?

HeyGen proporciona un editor intuitivo de arrastrar y soltar, junto con una rica biblioteca de plantillas y activos de stock, haciendo que el proceso de creación de vídeos sea sencillo para cualquiera. Esta plataforma es perfecta para crear vídeos de marketing y formación profesionales rápidamente.

¿Puede HeyGen mejorar la accesibilidad y claridad de los vídeos?

Absolutamente. HeyGen mejora la accesibilidad de los vídeos con subtítulos automáticos y ofrece robustas capacidades de locución, haciendo que tu contenido sea comprensible para un público más amplio. También puedes incorporar grabación de pantalla para demostrar procesos técnicos de manera efectiva.

¿Para qué tipos de vídeos de marketing es ideal HeyGen?

HeyGen sirve como una plataforma integral de creación de vídeos ideal para producir diversos vídeos de marketing, incluyendo vídeos explicativos atractivos, vídeos promocionales dinámicos y vídeos informativos para redes sociales. Es un potente creador de vídeos de marketing para diversas necesidades empresariales.

