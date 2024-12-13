Tu Generador de Vídeos de Estrategia de Marketing para un Crecimiento Rápido

Impulsa tu estrategia de marketing con IA. Convierte guiones en contenido de vídeo profesional en minutos usando tecnología avanzada de texto a vídeo desde guion.

548/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo conciso de 30 segundos dirigido a profesionales del marketing que buscan optimizar su flujo de trabajo de creación de vídeos utilizando un generador de vídeos con IA. El estilo visual debe ser elegante y profesional, con gráficos limpios y una voz en off sofisticada y autoritaria. Destaca la eficiencia e impacto de utilizar los "Avatares de IA" de HeyGen para producir vídeos de alta calidad para diversas campañas de marketing, ahorrando tiempo y recursos.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de presentación de producto de 60 segundos para marcas de comercio electrónico que buscan demostrar vívidamente los beneficios del producto. Emplea un estilo visual dinámico y centrado en el producto con animaciones cautivadoras y una voz en off cálida y persuasiva que conecte con los clientes potenciales. Enfatiza cómo las avanzadas capacidades de "Generación de voz en off" de HeyGen permiten una narración perfectamente sincronizada y emocionalmente resonante, mejorando el contenido general del vídeo de marketing.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo educativo informativo de 50 segundos diseñado para creadores de contenido y especialistas en marketing digital que están construyendo estrategias de marketing integrales. El enfoque visual debe ser limpio, rico en gráficos y fácil de seguir, acompañado de una voz en off calmada y educativa. Ilustra la simplicidad y el poder de convertir un guion escrito en un vídeo profesional utilizando la función de "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen, haciendo que los conceptos estratégicos complejos sean accesibles y atractivos.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Estrategia de Marketing

Transforma sin esfuerzo tu estrategia de marketing en contenido de vídeo atractivo con herramientas de creación y personalización impulsadas por IA, perfectas para cualquier campaña.

1
Step 1
Crea Tu Vídeo de Estrategia
Comienza introduciendo tu estrategia de marketing como texto. Nuestro generador de vídeos de estrategia de marketing utiliza IA para convertir tu guion en un vídeo dinámico, aprovechando las capacidades de texto a vídeo de HeyGen.
2
Step 2
Personaliza el Aspecto de Tu Marca
Selecciona entre plantillas de vídeo personalizables e integra la identidad única de tu marca utilizando los controles de marca de HeyGen para un atractivo visual consistente.
3
Step 3
Mejora con Funciones de IA
Eleva tu vídeo añadiendo avatares de IA realistas. Enriquece tu contenido de vídeo de marketing con elementos dinámicos de nuestra extensa biblioteca de medios.
4
Step 4
Exporta para Distribución
Finaliza tu vídeo con subtítulos automáticos y expórtalo en varios formatos de relación de aspecto, listo para un despliegue sin problemas en todos tus canales de marketing.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca Historias de Éxito de Clientes

.

Transforma testimonios de clientes en vídeos dinámicos con IA que generan confianza, demuestran valor y fortalecen la credibilidad de tu marca.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mi contenido de vídeo de marketing con elementos creativos?

HeyGen potencia la creación de contenido para campañas de marketing ofreciendo plantillas de vídeo personalizables y una amplia gama de animaciones. Puedes generar fácilmente contenido de vídeo de marketing atractivo con voces en off profesionales y asegurar la consistencia de la identidad de marca.

¿Qué características de IA ofrece HeyGen para la generación de vídeos de estrategia de marketing?

HeyGen es un avanzado generador de vídeos con IA que transforma indicaciones de texto en vídeos atractivos utilizando avatares de IA realistas. Esto agiliza tu flujo de trabajo de generación de vídeos de estrategia de marketing, permitiendo una rápida creación de vídeos sin herramientas de edición de vídeo complejas.

¿Cómo apoya HeyGen diversas campañas de marketing a través de varios canales de marketing?

HeyGen apoya diversas campañas de marketing facilitando la rápida creación de vídeos adaptables para varios canales de marketing. Sus capacidades incluyen el cambio de tamaño de la relación de aspecto y una robusta biblioteca de medios, asegurando que tu contenido esté siempre optimizado.

¿Puede HeyGen ayudar a mantener la identidad de marca mientras se produce contenido de vídeo de marketing a escala?

Sí, HeyGen prioriza tu identidad de marca a través de controles de marca integrales, permitiendo el uso consistente de logotipos y colores en todo el contenido de vídeo de marketing. Esto permite una creación de contenido eficiente a escala, asegurando que cada vídeo se alinee perfectamente con tu marca.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo