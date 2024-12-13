Creador de Vídeos de Ruta de Marketing para el Crecimiento Empresarial

Impulsa la generación de leads y crea anuncios de vídeo de alto rendimiento con nuestro creador de vídeos de ruta de marketing, aprovechando las potentes capacidades de texto a vídeo desde guion.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo promocional dinámico de 30 segundos dirigido a gerentes de marketing, ilustrando cómo la creación eficiente de vídeos puede impulsar la generación de leads en redes sociales. El estilo visual y de audio debe ser enérgico, rápido y moderno, complementado con música de fondo animada. Aprovecha las extensas plantillas y escenas de HeyGen para un desarrollo rápido y su función de redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para adaptar perfectamente el contenido a diversas plataformas de redes sociales.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de 90 segundos específicamente para gerentes de producto, transformando una "historia de éxito del cliente" en una pieza promocional impactante. El estilo visual y de audio debe ser auténtico y profesional, utilizando la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen para asegurar un mensaje coherente y voces de IA claras y humanas. Incluye subtítulos completos para mejorar la accesibilidad y la retención de información para la audiencia.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un anuncio de vídeo de 1 minuto para anunciantes digitales y creadores de contenido, destacando cómo las "plantillas de vídeo de marketing" disponibles facilitan la creación de anuncios de vídeo de alto rendimiento. El estilo visual y de audio debe ser dinámico y persuasivo, con un fuerte llamado a la acción y visuales diversos. Maximiza el impacto integrando el soporte completo de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para imágenes atractivas y aprovechando sus variadas plantillas y escenas para una salida rápida y profesional.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Ruta de Marketing

Guía a tu audiencia sin problemas a través de su recorrido con vídeos cautivadores, diseñados para atraer y convertir en cada etapa.

1
Step 1
Crea la Base de tu Vídeo
Comienza seleccionando entre una amplia gama de plantillas de vídeo de marketing, proporcionando un punto de partida profesional para tu contenido y asegurando la consistencia de la marca con las plantillas y escenas de HeyGen.
2
Step 2
Añade Avatares de IA Atractivos
Eleva tu mensaje incorporando avatares de IA realistas que resuenen con tu público objetivo, mejorando el compromiso y haciendo que tu ruta de marketing sea más personal.
3
Step 3
Aplica Mejoras Profesionales
Refina tu vídeo con subtítulos automáticos para mejorar la accesibilidad y la comprensión del espectador, asegurando que tu mensaje sea claro e impactante en todas las plataformas.
4
Step 4
Exporta y Distribuye
Finaliza tu vídeo de ruta de marketing y utiliza el redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para optimizarlo para varios canales, como vídeos para redes sociales, asegurando el máximo alcance y efectividad.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mostrar Historias de Éxito de Clientes

Transforma testimonios de clientes en narrativas de vídeo convincentes para construir confianza, generar leads y mostrar tu valor comprobado.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de creación de vídeos?

HeyGen cuenta con un editor intuitivo de arrastrar y soltar que permite a los usuarios transformar fácilmente guiones en vídeos de marketing profesionales. Este proceso simplificado hace que la producción de vídeos de alta calidad sea accesible para todos, desde el concepto hasta la exportación final.

¿Puede HeyGen generar automáticamente subtítulos y voces realistas para mis vídeos?

Sí, HeyGen ofrece generación automática de subtítulos y capacidades avanzadas de texto a voz para la generación de locuciones con sonido natural. También puedes integrar avatares de IA para transmitir tu mensaje, asegurando contenido atractivo y accesible.

¿Qué tipos de vídeos de marketing puedo crear con HeyGen?

Con HeyGen, puedes producir una amplia gama de vídeos de marketing, incluidos vídeos promocionales, vídeos explicativos y vídeos para redes sociales. Nuestra extensa biblioteca de plantillas de vídeo de marketing y las potentes capacidades de creación de vídeos con IA te ayudan a comenzar rápidamente.

¿HeyGen admite personalización de marca y diferentes formatos de vídeo?

Absolutamente. HeyGen ofrece controles de marca completos, permitiéndote integrar sin problemas tu logotipo y colores de marca en tus vídeos. Además, puedes utilizar nuestra rica biblioteca de activos de stock y ajustar fácilmente el redimensionamiento de la relación de aspecto para varias plataformas antes de exportar tus anuncios de vídeo de alto rendimiento.

