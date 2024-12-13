Creador de Vídeos de Resumen de Marketing: Impulsa la Presencia de tu Marca

Crea vídeos de resumen de marketing atractivos con facilidad usando plantillas personalizables. Transforma tus guiones en visuales impactantes con potentes capacidades de texto a vídeo.

Crea un vídeo instructivo de 90 segundos diseñado para equipos de marketing empresarial que buscan aprovechar herramientas avanzadas de edición de vídeo con IA. Este vídeo debe adoptar un estilo visual elegante y corporativo, mostrando visualizaciones de datos complejas y elementos de interfaz de usuario, complementado con una locución profesional y clara generada por IA. Destaca cómo la capacidad de texto a vídeo de HeyGen desde un guion simplifica la creación de contenido, presentando un avatar de IA que muestra estadísticas clave para un impacto máximo.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo dinámico de 1 minuto para especialistas en marketing digital encargados de crear vídeos de marketing atractivos en diversas plataformas de redes sociales. El estilo visual debe ser rápido, incorporando colores vibrantes y cortes rápidos, acompañado de música de fondo animada y moderna y subtítulos prominentes para accesibilidad. Demuestra el redimensionamiento de proporciones y exportaciones de HeyGen para una adaptabilidad perfecta entre plataformas, utilizando plantillas personalizables para acelerar la producción.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo explicativo técnico de 2 minutos dirigido a desarrolladores de software y gerentes de producto que introduce una nueva integración de pila tecnológica. La estética del vídeo debe ser limpia y precisa, combinando grabaciones detalladas de pantalla, diagramas animados y música de fondo sutil alineada con la marca, todo narrado por una generación de voz en off calmada y autoritaria. Ilustra claramente los pasos de integración, incorporando soporte de biblioteca de medios/stock para metraje técnico relevante que enriquezca la explicación.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de formación interna de 45 segundos para nuevos empleados sobre cómo usar eficazmente nuestras herramientas de creación de vídeos de resumen de marketing. El enfoque visual debe ser amigable y accesible, empleando gráficos brillantes, resaltados de texto en pantalla y un tono cálido y alentador de un avatar de IA. Muestra el flujo de trabajo simple de arrastrar y soltar, utilizando un avatar de IA para guiar a los usuarios a través de las características clave y proporcionando subtítulos claros para todo el contenido hablado.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Resumen de Marketing

Crea vídeos de resumen de marketing atractivos sin esfuerzo con herramientas de edición de vídeo con IA, diseñadas para aumentar el reconocimiento de la marca y captar a tu audiencia.

1
Step 1
Crea tu Vídeo con una Plantilla
Selecciona una plantilla de vídeo de marketing profesional para iniciar tu proyecto. Aprovecha las "plantillas de vídeo de marketing" existentes para un comienzo rápido e impactante, o comienza desde cero con un lienzo en blanco.
2
Step 2
Personaliza tu Contenido
Utiliza herramientas avanzadas de "edición de vídeo con IA" para generar contenido atractivo. Introduce tu guion para convertir texto a vídeo, o sube tus propios medios desde la biblioteca de medios para personalizar cada escena.
3
Step 3
Mejora con Voces de IA y Branding
Eleva tu narrativa usando un avanzado "generador de voz con IA" para locuciones de sonido natural. Aplica los colores y el logo de tu marca con controles de branding para mantener la consistencia visual a lo largo de tu vídeo.
4
Step 4
Exporta y Distribuye tu Vídeo
Finaliza tu creación y utiliza el "creador de vídeos de resumen de marketing" para exportar tu vídeo en varios formatos de proporciones. Prepara tu vídeo de alta calidad para compartirlo sin problemas en plataformas de redes sociales o incrustarlo en tu sitio web.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mostrar el Éxito del Cliente

.

Desarrolla historias de éxito de clientes convincentes con vídeos de IA para generar confianza, validar ofertas y atraer nuevos clientes de manera efectiva.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo funciona HeyGen como un avanzado creador de vídeos de marketing?

HeyGen aprovecha potentes características de IA, incluyendo la generación de texto a vídeo y avatares de IA, para simplificar la creación de vídeos de marketing de alta calidad a partir de guiones simples, convirtiéndolo en una herramienta eficiente de edición de vídeo con IA.

¿Qué opciones personalizables ofrece HeyGen para la marca en vídeos de marketing?

HeyGen proporciona una amplia gama de plantillas de vídeo de marketing personalizables, permitiéndote incorporar fácilmente el logo, colores y contenido de stock de tu marca. Su editor intuitivo de arrastrar y soltar simplifica la personalización de cada escena para aumentar el reconocimiento de la marca.

¿HeyGen integra generación de voz con IA y opciones completas de subtítulos?

Sí, HeyGen cuenta con un avanzado generador de voz con IA que crea locuciones de sonido natural directamente desde tu guion. También genera automáticamente subtítulos precisos, mejorando la accesibilidad y el alcance del vídeo en plataformas de redes sociales.

¿Puede HeyGen adaptar vídeos de marketing para diversas plataformas de redes sociales de manera eficiente?

HeyGen, como un versátil creador de vídeos, permite un redimensionamiento de proporciones y opciones de exportación sin esfuerzo para ajustar perfectamente tus vídeos de marketing a diferentes plataformas de redes sociales. Esto asegura que tu contenido luzca profesional en todas partes, desde Instagram hasta YouTube.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo