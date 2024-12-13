Generador de Vídeos de Lanzamiento de Marketing: Crea Vídeos Impresionantes Rápidamente

Aprovecha el potente texto a vídeo desde el guion para generar vídeos de marketing atractivos para tus campañas de lanzamiento de productos sin esfuerzo, incluso sin habilidades técnicas.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
¿Cómo pueden los gerentes de producto y los equipos de marketing en tecnología producir rápidamente vídeos de demostración de productos impresionantes para sus campañas de lanzamiento? Este vídeo instructivo moderno y limpio de 60 segundos proporciona la respuesta, ilustrando el proceso de creación rápida. El tono debe ser inspirador y positivo, utilizando demostraciones de UI elegantes y música de fondo enérgica, enfatizando cómo las extensas plantillas y escenas de HeyGen aceleran la producción de contenido.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo promocional vibrante de 30 segundos optimizado para redes sociales dirigido a creadores de contenido y especialistas en marketing en redes sociales, demostrando la rápida generación de contenido promocional. El estilo visual debe ser rápido y atractivo con una pista energética, presentando animaciones de texto en pantalla. Muestra la experiencia fluida de usar la función de texto a vídeo de HeyGen para transformar ideas en anuncios de vídeo cautivadores, aumentando efectivamente la presencia en línea.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina a un emprendedor de comercio electrónico, sin necesidad de habilidades técnicas, creando sin esfuerzo un vídeo de producto de AI brillante y minimalista de 50 segundos para su última oferta. Esta narrativa visual amigable e inspiradora, completa con una partitura musical suave, está diseñada para desarrolladores de productos independientes y destaca la simplicidad de crear vídeos impactantes para redes sociales. Resalta la importancia de la función de subtítulos/captions de HeyGen para llegar a una audiencia más amplia y asegurar la claridad del mensaje.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Lanzamiento de Marketing

Crea sin esfuerzo vídeos de lanzamiento de marketing profesionales con herramientas impulsadas por AI, desde el guion hasta visuales impresionantes, sin necesidad de habilidades técnicas.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Comienza eligiendo de nuestra extensa biblioteca de plantillas de vídeo diseñadas profesionalmente para establecer el escenario de tu lanzamiento de producto.
2
Step 2
Añade tu Avatar de AI
Mejora tu vídeo incorporando un avatar de AI realista para narrar tu mensaje y captar la atención de tu audiencia.
3
Step 3
Aplica tu Marca
Personaliza tu vídeo de marketing con los colores únicos de tu marca, logotipo y otros elementos personalizados utilizando controles de marca intuitivos.
4
Step 4
Exporta tu Creación
Renderiza y descarga tu vídeo de lanzamiento de marketing de alta calidad, optimizado con varias opciones de redimensionamiento de aspecto para cualquier plataforma.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Vídeos de Éxito del Cliente Atractivos

Construye confianza y credibilidad para tu producto generando vídeos profesionales de historias de éxito del cliente sin esfuerzo.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de productos AI?

HeyGen te permite producir sin esfuerzo vídeos de productos AI profesionales utilizando avatares de AI realistas y guiones generados automáticamente por AI. Este enfoque creativo asegura vídeos de demostración de productos atractivos para tu audiencia, haciendo que tus campañas de lanzamiento de productos sean más impactantes.

¿Es HeyGen un creador de vídeos de marketing fácil de usar para principiantes?

Sí, HeyGen está diseñado para ser un creador de vídeos de marketing intuitivo, incluso para aquellos sin habilidades técnicas. Su editor de arrastrar y soltar fácil de usar y sus extensas plantillas de vídeo hacen que crear vídeos de lanzamiento de marketing de alta calidad sea simple y eficiente.

¿Qué tipos de vídeos puedo crear con HeyGen para mis campañas?

HeyGen es un generador de vídeos AI versátil que te permite producir una amplia gama de contenido, incluidos vídeos atractivos para redes sociales, vídeos promocionales impactantes y anuncios de vídeo efectivos. También puedes añadir fácilmente voces en off y subtítulos para mejorar tus creaciones.

¿Puede HeyGen generar guiones de vídeo y avatares de AI realistas?

Absolutamente, HeyGen optimiza tu flujo de trabajo ofreciendo guiones generados automáticamente por AI y una selección de avatares de AI realistas. Esta combinación permite la producción rápida de contenido de alta calidad para campañas de lanzamiento de productos sin un esfuerzo creativo extenso.

