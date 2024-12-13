Creador de Vídeos Explicativos de Marketing para Contenido Atractivo

Crea vídeos explicativos animados atractivos sin esfuerzo con la potente función de texto a vídeo de HeyGen para tus campañas de marketing.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo de 30 segundos diseñado para propietarios de pequeñas empresas y especialistas en marketing digital, demostrando un consejo rápido para el compromiso en redes sociales. El vídeo debe presentar gráficos en movimiento de colores brillantes y ritmo rápido con una voz en off enérgica y optimista, mejorada con subtítulos automáticos para maximizar el alcance en todas las plataformas.
Prompt de Ejemplo 2
Produce una pieza convincente de 45 segundos dirigida a consumidores en general, explicando un nuevo servicio en línea de manera amigable y accesible. El estilo visual debe presentar un avatar de IA atractivo que presente la información, complementado con visuales de apoyo de la biblioteca de medios/stock relevantes para ilustrar los beneficios clave.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un vídeo explicativo de marketing de 50 segundos para equipos de marketing y agencias creativas, centrado en los puntos de venta únicos del servicio de una marca. El vídeo debe adoptar un diseño moderno y minimalista con elementos de marca personalizados y una voz en off sofisticada, asegurando un redimensionamiento y exportación de aspecto-ratio sin problemas para diversos canales de distribución.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Explicativos de Marketing

Transforma tus ideas en vídeos explicativos de marketing atractivos sin esfuerzo con una plataforma de vídeo de IA. Crea contenido convincente en solo cuatro sencillos pasos.

1
Step 1
Crea el Guion de tu Vídeo Explicativo
Comienza creando o pegando tu guion. Nuestra plataforma aprovecha el proceso de creación de texto a vídeo para construir la base de tu vídeo explicativo a partir del guion.
2
Step 2
Selecciona Visuales con Avatares de IA
Selecciona entre varias escenas y mejora tu vídeo con potentes avatares de IA para representar tu marca o mensaje de manera dinámica, haciendo que tu contenido sea único.
3
Step 3
Añade Voces en Off y Branding
Añade voces en off profesionales de IA utilizando nuestra función de generación de voces en off para narrar tu guion. Personaliza aún más tu vídeo con controles de marca para un aspecto cohesivo.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo
Exporta tu vídeo explicativo final, optimizado para varias plataformas como vídeos para redes sociales, utilizando el redimensionamiento y exportación de aspecto-ratio para un impacto máximo.

Casos de Uso

Muestra Historias de Éxito de Clientes

Desarrolla vídeos explicativos convincentes que destaquen el éxito de los clientes, construyendo confianza y demostrando el valor del producto de manera efectiva.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos explicativos de marketing?

La plataforma de vídeo de IA de HeyGen simplifica la creación de vídeos explicativos de marketing atractivos a través de su interfaz fácil de usar. Puedes aprovechar una amplia gama de plantillas de vídeos explicativos y personalizarlas con tu contenido, haciendo que el proceso de creación de texto a vídeo sea eficiente y creativo.

¿Puedo personalizar las plantillas de vídeos explicativos con avatares y voces en off de IA únicos?

Sí, HeyGen te permite personalizar extensamente las plantillas de vídeos explicativos. Puedes elegir entre diversos avatares de IA y generar voces en off de IA naturales, asegurando que tus vídeos explicativos animados se alineen perfectamente con tu marca y mensaje.

¿Qué características ofrece HeyGen para mejorar los vídeos explicativos animados?

HeyGen ofrece características robustas que incluyen un editor de arrastrar y soltar, controles de marca completos para logotipos y colores, y una rica biblioteca de medios. Estas herramientas te ayudan a producir vídeos explicativos animados profesionales para demostraciones de productos, vídeos para redes sociales y más.

¿Es HeyGen adecuado para crear varios tipos de vídeos explicativos más allá del marketing?

Absolutamente. Más allá de los vídeos explicativos de marketing, HeyGen es una plataforma de vídeo de IA versátil perfecta para crear vídeos de comunicación interna, demostraciones de productos y diversos estilos de vídeo. Su interfaz fácil de usar lo hace ideal para cualquier estrategia de marketing que requiera contenido de vídeo convincente.

