Creador de Vídeos de Marketing: Impulsa tu Estrategia

Crea rápidamente vídeos de marketing atractivos con nuestro creador de vídeos de IA, utilizando plantillas y escenas profesionales.

Crea un vídeo de marketing convincente de 45 segundos diseñado para propietarios de pequeñas empresas que buscan promocionar rápidamente su nuevo producto o servicio. El estilo visual debe ser brillante y atractivo con gráficos modernos, complementado por una voz en off de IA enérgica y amigable. Destaca lo fácil que es producir vídeos de marketing profesionales con un creador de vídeos de marketing de IA, mostrando específicamente la eficiente generación de voz en off de HeyGen para añadir un toque profesional sin esfuerzo adicional.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo explicativo conciso de 60 segundos dirigido a clientes potenciales que necesitan una comprensión clara de una característica de software compleja. El estilo visual y de audio debe ser limpio, informativo y profesional, con un avatar de IA accesible presentando la información clave. Este vídeo debe demostrar el poder de los vídeos explicativos para simplificar conceptos, utilizando los avatares de IA de HeyGen para ofrecer una presentación humana sin necesidad de un presentador real.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vibrante vídeo de marketing de 30 segundos para plataformas de redes sociales, dirigido a los especialistas en marketing digital y creadores de contenido que buscan aumentar el compromiso. El estilo visual debe ser dinámico y rápido, con transiciones de moda y colores vibrantes, acompañado de música de fondo animada. Este vídeo debe ilustrar lo fácil que es crear vídeos de marketing impactantes, enfatizando el redimensionamiento de aspecto y exportaciones de HeyGen para adaptarse perfectamente a cualquier plataforma de redes sociales.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de incorporación interna profesional de 60 segundos para nuevos empleados, centrado en la cultura de la empresa y los valores clave. El estilo visual debe ser coherente con la marca corporativa, utilizando superposiciones de texto limpias y material de archivo relevante, acompañado de un tono narrativo claro y tranquilizador. Este vídeo tiene como objetivo utilizar una herramienta de creación de vídeos para comunicaciones internas, demostrando la función de texto a vídeo de HeyGen para convertir rápidamente contenido escrito en un vídeo atractivo.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Marketing

Crea vídeos de marketing convincentes sin esfuerzo, aprovechando la IA para agilizar tu proceso de producción y alcanzar efectivamente a tu público objetivo.

1
Step 1
Elige una Plantilla de Vídeo
Comienza seleccionando de una diversa biblioteca de plantillas de vídeo pre-diseñadas adaptadas a diversas necesidades de marketing, proporcionando una base rápida para tu contenido.
2
Step 2
Añade Avatares de IA Atractivos
Mejora tu mensaje incorporando avatares de IA realistas para presentar tu contenido, aportando un toque humano a tus vídeos de marketing sin necesidad de filmación.
3
Step 3
Aplica tu Identidad de Marca
Asegura la consistencia de la marca personalizando fácilmente tu vídeo con el logotipo de tu empresa, colores y otros controles de marca para mantener un aspecto profesional y unificado.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo
Finaliza tu vídeo eligiendo la relación de aspecto óptima para diversas plataformas de redes sociales y expórtalo en alta calidad, listo para tus campañas de marketing.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Presenta Historias de Éxito de Clientes

Desarrolla vídeos de testimonios de clientes convincentes con IA, construyendo confianza y demostrando el valor de tus productos o servicios.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos para marketing?

HeyGen es un líder en creación de vídeos de IA que transforma texto en vídeos de marketing atractivos, agilizando la producción de contenido para empresas. Utiliza IA avanzada para generar avatares de IA realistas y voces en off de IA, convirtiéndose en un creador de vídeos de marketing indispensable para diversas campañas.

¿Puede HeyGen ayudar a personalizar vídeos con elementos específicos de marca?

Sí, HeyGen ofrece robustas funciones de personalización de marca, permitiendo a los usuarios integrar sin problemas logotipos, colores de marca y elementos visuales únicos en sus vídeos de marketing. Esto asegura que cada vídeo se alinee perfectamente con la identidad de tu marca en todas las plataformas de redes sociales.

¿Qué características hacen de HeyGen una herramienta de creación de vídeos accesible para todos los niveles de habilidad?

HeyGen proporciona un editor de arrastrar y soltar fácil de usar y una amplia gama de plantillas de vídeo profesionales, haciendo que la creación de vídeos de marketing de alta calidad sea accesible para todos. Puedes producir contenido convincente rápidamente sin necesidad de habilidades extensas de edición de vídeo.

¿Aprovecha HeyGen la IA para contenido de vídeo realista y profesional?

Absolutamente. HeyGen utiliza avatares de IA de última generación y voces en off de IA para crear vídeos de marketing altamente realistas y dinámicos con un esfuerzo mínimo. Esta capacidad de creador de vídeos de IA asegura contenido de calidad profesional que cautiva a las audiencias y mejora tus estrategias de marketing en vídeo.

