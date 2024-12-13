Tu Generador de Vídeos de Contenido de Marketing AI para Crecimiento Rápido

Produce vídeos de marketing atractivos con avatares AI fotorrealistas, dando vida a tus guiones sin filmaciones complejas.

540/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo conciso de 45 segundos dirigido a responsables de marketing de productos y creadores de contenido, demostrando cómo HeyGen simplifica la creación de 'vídeos explicativos'. El vídeo debe adoptar una estética visual clara y profesional con animaciones limpias y transiciones sutiles, complementado por una 'Generación de voz en off' confiada y articulada que se origina de 'Texto a vídeo desde guion'. Esto ilustrará la capacidad de la plataforma para transformar contenido escrito en narrativas atractivas sin esfuerzo.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo dinámico de 60 segundos diseñado para especialistas en marketing de rendimiento y equipos creativos, ilustrando cómo HeyGen potencia la rápida 'CREACIÓN DE ANUNCIOS' para diversas campañas. El enfoque visual debe ser rápido, demostrando varios formatos de anuncios a través de diferentes plataformas, con imágenes de archivo impactantes de la 'Biblioteca de medios/soporte de stock'. El audio enérgico debe subrayar la eficiencia de usar 'Redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto' para adaptar contenido a múltiples canales sin problemas, ayudando a los usuarios a crear 'anuncios de vídeo ganadores' en minutos.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo de introducción de marca de 30 segundos para formadores corporativos y gestores de marca, enfatizando la capacidad de 'personalizar vídeos AI' para comunicaciones internas. El estilo visual debe ser pulido y alineado con la marca, utilizando fondos de marca e iluminación profesional para los 'avatares AI'. Una voz amigable y autoritaria generada a través de 'Generación de voz en off' debe guiar a los espectadores, destacando cómo añadir 'avatares AI' únicos puede personalizar eficazmente la formación o los mensajes de marca.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona la Generación de Vídeos de Contenido de Marketing

Crea vídeos de marketing atractivos de manera eficiente. Convierte texto en contenido atractivo con avatares AI y voces en off profesionales, listo para cualquier plataforma.

1
Step 1
Pega Tu Guion
Comienza introduciendo tu guion de marketing o texto. Nuestra plataforma utiliza esta entrada para la generación de texto a vídeo, estableciendo la base para tu contenido.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar AI
Elige entre una diversa biblioteca de avatares AI para representar tu marca y transmitir tu mensaje con impacto.
3
Step 3
Personaliza Visuales y Audio
Mejora tu vídeo con música de fondo, activos de la biblioteca de medios y aplica controles de marca, como tu logotipo y colores de marca.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Genera tu vídeo de marketing de alta calidad y expórtalo fácilmente en varios formatos de relación de aspecto, optimizados para diferentes plataformas de redes sociales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Historias de Éxito de Clientes

.

Transforma testimonios de clientes en historias de vídeo convincentes impulsadas por AI para generar confianza, demostrar valor y atraer nuevos clientes de manera efectiva.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen elevar la generación de vídeos de contenido de marketing?

HeyGen te permite crear vídeos de marketing atractivos con su avanzado generador de vídeos AI, transformando texto en contenido visual de alta calidad. Nuestra plataforma actúa como un potente creador de vídeos AI, simplificando todo tu proceso de creación de vídeos.

¿Ofrece HeyGen avatares AI personalizables y plantillas de vídeo?

Sí, HeyGen proporciona una diversa biblioteca de avatares AI realistas y plantillas de vídeo profesionales para iniciar tus proyectos. Nuestro editor de vídeo en línea intuitivo cuenta con herramientas de arrastrar y soltar, haciendo que la personalización sea sencilla para cualquier usuario.

¿Qué tipos de vídeos de marketing puedo crear con HeyGen?

HeyGen es un versátil creador de vídeos promocionales, que te permite producir una amplia gama de vídeos de marketing, incluyendo vídeos atractivos para redes sociales y vídeos explicativos informativos. Desata tu creatividad para cautivar a tu audiencia en diversas plataformas.

¿Puede HeyGen generar voces en off realistas y convertir texto en vídeo?

¡Absolutamente! La innovadora capacidad de texto a vídeo AI de HeyGen te permite generar instantáneamente vídeos profesionales a partir de tus guiones. Complementando esto, nuestro avanzado generador de voz AI proporciona voces en off realistas en múltiples idiomas, mejorando el impacto de tu vídeo.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo