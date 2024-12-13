Creador de Vídeos de Campaña de Marketing: Crea Anuncios Impresionantes Rápidamente

Eleva tus campañas de marketing con anuncios de vídeo atractivos. Genera vídeos promocionales impresionantes y contenido explicativo sin esfuerzo utilizando la potente función de Texto a vídeo desde guion de HeyGen.

Crea un vibrante vídeo de campaña de marketing de 30 segundos que muestre un nuevo producto ecológico. Dirigido a propietarios de pequeñas empresas que buscan producir rápidamente vídeos atractivos para redes sociales. El estilo visual debe ser brillante y moderno con una pista de fondo animada, demostrando cómo las extensas "Plantillas y escenas" de HeyGen pueden impulsar su proyecto de manera eficiente.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina que eres un especialista en marketing digital encargado de producir un anuncio de vídeo de 45 segundos con IA que presente una nueva función de software. Este vídeo está dirigido a profesionales conocedores de la tecnología y debe tener un tono profesional y atractivo con una presentación clara en pantalla. Aprovecha los avanzados "Avatares de IA" de HeyGen para dar vida a un portavoz creíble, transmitiendo mensajes clave sin necesidad de una grabación física.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo explicativo informativo de 60 segundos para una startup en crecimiento, dirigido a potenciales inversores y primeros adoptantes, detallando su innovador servicio de blockchain. El estilo visual y de audio debe ser limpio, autoritario, pero amigable, utilizando gráficos animados para simplificar conceptos complejos. Muestra el poder de la función "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen para convertir sin esfuerzo un guion detallado en una narrativa pulida.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un dinámico vídeo promocional de 15 segundos para una venta flash de una marca de comercio electrónico, dirigido a compradores móviles con un estilo visual rápido y energético y un diseño de sonido emocionante. Este vídeo de marketing necesita captar la atención al instante y provocar una acción inmediata. Destaca cómo la completa "Biblioteca de medios/soporte de stock" de HeyGen permite una rápida integración de visuales de alta calidad para personalizar el anuncio para un impacto máximo.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Campaña de Marketing

Crea rápidamente vídeos de campaña de marketing profesionales con herramientas impulsadas por IA, desde el guion hasta un visual impresionante en solo unos clics, diseñados para un impacto máximo en todas las plataformas.

1
Step 1
Elige Tu Punto de Partida
Selecciona una plantilla profesional o transforma tu guion existente en un dinámico vídeo de marketing, proporcionando una base sólida para tu campaña.
2
Step 2
Añade Elementos Atractivos
Mejora tu vídeo integrando visuales atractivos de la biblioteca de medios y añadiendo actores de IA para transmitir tu mensaje con impacto.
3
Step 3
Genera Tu Voz en Off
Crea una comunicación clara y persuasiva generando una voz en off que suene natural para articular el mensaje central de tu campaña de marketing.
4
Step 4
Exporta y Distribuye Tu Anuncio de Vídeo
Finaliza tu vídeo y expórtalo en varios formatos de aspecto, asegurando que esté optimizado y listo para una distribución fluida en todos tus canales de marketing como un anuncio de vídeo pulido.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Vídeos Dinámicos de Testimonios de Clientes

.

Transforma los comentarios de los clientes en testimonios de vídeo atractivos que generen confianza y fortalezcan las campañas de marketing.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mis vídeos de campaña de marketing con IA?

HeyGen ofrece un innovador creador de anuncios de vídeo con IA, que te permite crear vídeos de campaña de marketing cautivadores utilizando actores de IA realistas y una amplia gama de plantillas personalizables. Esto ayuda a agilizar tu proceso creativo para anuncios de vídeo atractivos.

¿Qué tipos de vídeos de marketing puedo crear con HeyGen?

Con HeyGen, puedes producir fácilmente diversos vídeos de marketing, incluyendo vídeos promocionales atractivos, vídeos explicativos detallados y vídeos dinámicos para redes sociales. Nuestro editor intuitivo de arrastrar y soltar y las herramientas impulsadas por IA simplifican la creación de contenido para cualquier campaña.

¿Puedo personalizar los anuncios de vídeo creados con HeyGen para mi marca?

¡Absolutamente! HeyGen ofrece amplias opciones de personalización para tus anuncios de vídeo, permitiéndote incorporar los controles de tu marca, logotipo y colores preferidos. También puedes adaptar los avatares de IA y la generación de voz en off para asegurar que tus vídeos de marketing se alineen perfectamente con la identidad de tu marca.

¿Qué tan rápido puede HeyGen generar un vídeo desde un guion?

Las potentes herramientas impulsadas por IA de HeyGen permiten una rápida creación de texto a vídeo desde tu guion, con voces en off de texto a voz que suenan naturales. Esto te permite producir eficientemente vídeos de campaña de marketing de alta calidad y anuncios de vídeo sin un tiempo de producción extenso.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo