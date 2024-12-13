Generador de Vídeos de Campaña de Marketing: Creación de Anuncios Impulsada por AI
Transforma tus guiones en anuncios de vídeo atractivos sin esfuerzo con nuestra función de texto a vídeo desde guion, diseñada para que los profesionales del marketing aumenten el ROAS.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Produce un vídeo explicativo práctico de 90 segundos dirigido a empresas que buscan mostrar sus productos de manera efectiva. El vídeo necesita un estilo visual limpio y atractivo con texto claro en pantalla y una voz en off amigable e informativa generada usando la función de generación de voz en off de HeyGen. Demuestra cómo construir rápidamente Vídeos de Producto profesionales utilizando las plantillas diseñadas profesionalmente de HeyGen e integrando visuales atractivos de su extensa biblioteca de medios/soporte de stock para generar contenido con AI, enfatizando la facilidad de uso y la alta calidad del resultado.
Diseña un vídeo eficiente de 45 segundos para equipos de marketing global que buscan localizar contenido rápidamente. Adopta un estilo visual dinámico e inclusivo culturalmente, presentando diversos avatares AI y un diseño de audio nítido y adaptable. El vídeo debe mostrar poderosamente la capacidad de HeyGen para Localizar en todos los idiomas, demostrando cómo se pueden añadir fácilmente subtítulos/captions y cómo el redimensionamiento de la relación de aspecto y las exportaciones permiten una rápida adaptación a diferentes plataformas internacionales, haciendo que la Edición de Vídeo AI sea fluida para campañas globales.
Crea un vídeo enérgico de 30 segundos específicamente para creadores de contenido y profesionales del marketing en redes sociales. Emplea una estética visual moderna y de ritmo rápido con música de fondo animada y cortes rápidos. Este vídeo debe resaltar cómo HeyGen empodera a los usuarios para crear vídeos impactantes para redes sociales y anuncios de vídeo UGC con rapidez, enfocándose en la flexibilidad de usar varias Plantillas y escenas y la conveniencia del redimensionamiento de la relación de aspecto y las exportaciones para diferentes plataformas, junto con la integración fluida de medios de la biblioteca de medios/soporte de stock.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Anuncios de Vídeo de Alto Rendimiento.
Aprovecha la AI para producir anuncios de vídeo cautivadores y efectivos para tus campañas de marketing en minutos, obteniendo mejores resultados.
Genera Contenido Atractivo para Redes Sociales.
Produce rápidamente vídeos y clips atractivos adaptados para redes sociales, mejorando la presencia en línea de tu marca y el alcance de la audiencia.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica el Generador de Vídeos AI de HeyGen la producción de vídeos?
HeyGen aprovecha la avanzada tecnología AI para agilizar la creación de vídeos, permitiendo a los usuarios generar contenido con AI a partir de texto o guiones. Su editor intuitivo de arrastrar y soltar y las herramientas de Edición de Vídeo AI simplifican tareas complejas, haciendo que la producción de vídeos profesionales sea accesible para todos.
¿Puede HeyGen ayudar a localizar contenido de vídeo para audiencias globales?
Absolutamente. HeyGen admite la localización de tu contenido de vídeo en todos los idiomas generando voces en off en numerosos idiomas y añadiendo automáticamente subtítulos. También puedes utilizar diversos Actores AI para representar varias demografías, asegurando que tu mensaje resuene a nivel global.
¿Qué características ofrece HeyGen para una gestión eficiente de campañas de vídeo?
HeyGen proporciona herramientas robustas para la generación eficiente de vídeos de campaña de marketing, incluyendo características para crear rápidamente múltiples variantes de vídeo. Para usuarios avanzados, HeyGen también ofrece una API para integrar la creación de vídeos en flujos de trabajo existentes, permitiendo una mayor automatización y escalabilidad.
¿Cómo puedo mantener la consistencia de marca usando HeyGen para mis vídeos?
HeyGen te permite mantener una fuerte consistencia de marca a través de una biblioteca de plantillas diseñadas profesionalmente que pueden personalizarse con los activos específicos de tu marca. Puedes crear fácilmente contenido de marca para Vídeos de Producto añadiendo B-Rolls y otros elementos visuales, asegurando un aspecto cohesivo y profesional.