Desbloquea el Crecimiento con Nuestro Creador de Vídeos Explicativos de Campañas de Marketing

Crea fácilmente vídeos de marketing atractivos con nuestra capacidad de texto a vídeo desde guion, transformando ideas en contenido explicativo cautivador.

Crea un vídeo explicativo dinámico de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas que lanzan un nuevo producto, mostrando lo fácil que es utilizar un creador de vídeos explicativos de campañas de marketing. Emplea un estilo visual brillante y enérgico con música de fondo animada y una voz en off clara de IA, demostrando el poder de 'Texto a vídeo desde guion' para transformar ideas en visuales atractivos.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo elegante de 45 segundos para profesionales del marketing que buscan escalar su producción de contenido, ilustrando la eficiencia de un creador de vídeos de IA. Utiliza un estilo visual moderno y limpio con tonos profesionales, presentando 'Avatares de IA' atractivos y 'Generación de voz en off' precisa para transmitir mensajes clave de manera dinámica.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo atractivo de 60 segundos para creadores de contenido y especialistas en marketing que buscan soluciones de vídeo rápidas y personalizables, destacando el poder de los diversos 'Plantillas de vídeo'. El estilo visual y de audio debe ser vibrante e informativo, aprovechando las diversas 'Plantillas y escenas' para demostrar versatilidad, complementado con 'Subtítulos/captions' claros para accesibilidad en varias plataformas.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo impactante de 30 segundos específicamente para equipos de marketing que buscan mayor interacción en redes sociales con sus vídeos de marketing. Este vídeo debe adoptar un estilo rápido y visualmente rico, integrando contenido atractivo de la 'Biblioteca de medios/soporte de stock' y mostrando la flexibilidad de 'Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones' para optimización en plataformas, todo ambientado con una banda sonora enérgica.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Explicativos de Campañas de Marketing

Crea vídeos explicativos de marketing atractivos rápida y eficientemente con nuestra plataforma potenciada por IA, transformando tus mensajes de campaña en historias visuales cautivadoras.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Comienza eligiendo entre una variedad de plantillas personalizables diseñadas para campañas de marketing o empieza con un lienzo en blanco para la creación de texto a vídeo.
2
Step 2
Añade tu Contenido y Avatar
Introduce tu guion de marketing, luego mejora tu vídeo seleccionando un avatar de IA para presentar visualmente tu mensaje, asegurando una entrega profesional y atractiva.
3
Step 3
Genera la Voz en Off
Utiliza el generador de voz de IA integrado para crear voces en off que suenen naturales y articulen claramente el mensaje de tu campaña de marketing con calidad de audio profesional.
4
Step 4
Refina y Exporta
Revisa tu vídeo explicativo, haz los ajustes finales utilizando la interfaz fácil de usar, y luego expórtalo para su uso inmediato en tus campañas de marketing.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Vídeos de Historias de Éxito de Clientes

.

Desarrolla vídeos convincentes de historias de éxito de clientes con IA para generar confianza y demostrar valor dentro de tu estrategia de campaña de marketing.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mi campaña de marketing con vídeos explicativos?

HeyGen es un avanzado creador de vídeos de IA que te permite crear vídeos explicativos de campañas de marketing atractivos. Utiliza plantillas personalizables y avatares de IA para generar rápidamente vídeos de marketing profesionales a partir de un guion, haciendo tus campañas más atractivas y efectivas.

¿Qué hace que HeyGen sea un creador de vídeos de IA efectivo para todos los usuarios?

HeyGen ofrece una interfaz fácil de usar y capacidades de IA robustas, permitiendo la creación de texto a vídeo sin esfuerzo. Sus avatares de IA y generador de voz de IA simplifican el proceso de producción, haciendo de HeyGen un creador de vídeos de IA accesible para diversos usuarios.

¿Puede HeyGen ayudar en la creación de contenido de vídeo diverso más allá del marketing?

Absolutamente. Como una plataforma integral de creación de vídeos, HeyGen ofrece una vasta biblioteca de medios de stock y plantillas personalizables para diversas necesidades de contenido. También puedes añadir subtítulos/captions y utilizar sus funciones de edición de vídeo para producir vídeos de alta calidad para cualquier propósito.

¿Cómo apoya HeyGen la consistencia de marca en la producción de vídeos?

HeyGen prioriza la consistencia de tu marca con controles de marca robustos, permitiéndote integrar tu logo y colores específicos en cualquier vídeo. Como una plataforma versátil de creación de vídeos, ofrece plantillas personalizables para asegurar que cada pieza de contenido refleje perfectamente la identidad de tu marca.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo