generador de vídeos listo para el mercado para vídeos de marketing impresionantes

Genera vídeos de marca atractivos rápidamente utilizando nuestro generador de vídeos de IA. Utiliza controles avanzados de Branding para un mensaje coherente.

Crea un vídeo promocional de 45 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas, mostrando cómo un creador de vídeos de marketing puede producir vídeos de marca sin esfuerzo. El estilo visual debe ser elegante y profesional, con un avatar de IA amigable explicando los beneficios con una generación de voz en off clara y segura.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un vídeo tutorial de 60 segundos dirigido a creadores de contenido y educadores en línea, demostrando el poder del vídeo generativo de IA para la creación rápida de vídeos. Adopta un estilo visual dinámico e informativo, destacando la capacidad de HeyGen de convertir texto en vídeo desde un guion para transformar lecciones complejas en contenido visual atractivo, completo con subtítulos generados automáticamente.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un anuncio de vídeo de IA de 30 segundos para anunciantes digitales y marcas de comercio electrónico, enfatizando a HeyGen como un generador de vídeos listo para el mercado. El estilo visual y de audio debe ser rápido y visualmente atractivo, utilizando plantillas y escenas pre-diseñadas de la biblioteca de medios/soporte de stock para crear rápidamente anuncios de alto impacto.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo conciso de 15 segundos para redes sociales dirigido a comunicadores de marca, ilustrando lo fácil que es producir vídeos impresionantes de marca con un generador de vídeo de IA. La estética visual debe ser moderna y concisa, utilizando el cambio de tamaño de aspecto y exportaciones para optimizar para varias plataformas, acompañado de una generación de voz en off enérgica para captar la atención inmediata.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo funciona tu generador de vídeos listo para el mercado

Transforma sin esfuerzo ideas en vídeos profesionales de alta calidad diseñados para captar la atención y transmitir tu mensaje con precisión.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza pegando tu guion o utilizando nuestra interfaz intuitiva para generar contenido. Aprovecha las potentes capacidades de texto a vídeo de HeyGen para dar vida a tus palabras al instante.
2
Step 2
Elige tu Avatar de IA
Mejora tu mensaje seleccionando entre una amplia gama de avatares de IA para representar tu marca. Personaliza su apariencia y voz para asegurar que tu vídeo esté perfectamente alineado con tu marca.
3
Step 3
Aplica Elementos Pulidos
Refina tu vídeo con elementos profesionales. Genera automáticamente subtítulos precisos para accesibilidad y asegura que tu mensaje llegue a una audiencia más amplia con soporte multilingüe.
4
Step 4
Exporta para Distribución
Finaliza tu creación exportando tu vídeo en varios formatos de aspecto optimizados para diferentes plataformas. Tu creador de vídeos de marketing está listo para su despliegue inmediato en todos tus canales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Testimonios de Clientes Atractivos

Transforma historias de éxito de clientes en vídeos de IA atractivos que generan confianza y demuestran el valor del producto de manera efectiva.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos atractivos con IA?

HeyGen aprovecha la tecnología avanzada de vídeo generativo de IA para transformar texto en visuales atractivos. Nuestra plataforma permite a los usuarios crear vídeos profesionales utilizando avatares de IA y capacidades robustas de texto a vídeo, agilizando tu proceso de creación de vídeos.

¿Cómo asegura HeyGen que mis vídeos de marketing estén alineados con mi marca?

HeyGen ofrece controles de branding completos, incluyendo logotipos y colores personalizados, dentro de su interfaz de edición intuitiva. Esto te permite producir vídeos de marketing y vídeos para redes sociales de alta calidad que se alinean perfectamente con la identidad de tu empresa.

¿Qué hace que HeyGen sea un generador de vídeos eficiente y listo para el mercado?

HeyGen simplifica los flujos de trabajo de producción complejos con su edición intuitiva y editor de arrastrar y soltar, permitiendo una creación rápida de vídeos. Esto convierte a HeyGen en un generador de vídeos listo para el mercado, permitiendo a los usuarios producir contenido profesional rápidamente sin necesidad de experiencia extensa en software de edición.

¿Puede HeyGen soportar la creación de vídeos en múltiples idiomas?

Sí, HeyGen ofrece un amplio soporte multilingüe, incluyendo generación de voz en off y subtítulos automáticos, para ampliar el alcance de tu audiencia. Esta capacidad asegura que tu contenido de vídeo sea accesible e impactante a nivel global.

