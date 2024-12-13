Creador de Vídeos Resumen de Expansión de Mercado: Simplifica Tu Estrategia

Impulsa el compromiso y aclara tu estrategia con resúmenes de expansión de mercado coherentes con la marca, potenciados por los avatares de IA de HeyGen para un toque profesional.

306/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un vídeo explicativo de 30 segundos diseñado para equipos de marketing, mostrando cómo tu nuevo producto se adapta a diversos segmentos de mercado, con una estética visual moderna y elegante y elementos de marca vibrantes, aprovechando las plantillas y escenas de HeyGen para mantener la coherencia de la marca.
Prompt de Ejemplo 2
Para equipos de desarrollo de negocios globales, desarrolla un vídeo resumen de mercado de 60 segundos, presentando nuevas oportunidades con imágenes diversas y globales y un tono profesional pero accesible, permitiendo la comprensión a través de regiones mediante los subtítulos/captions de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Buscando aumentar el compromiso en redes sociales, produce un clip ágil de 15 segundos dirigido a creadores de contenido, utilizando visuales rápidos y llamativos y texto en negrita con fragmentos de sonido cortos e impactantes, facilitado por el cambio de tamaño de aspecto y exportaciones de HeyGen para un ajuste óptimo en la plataforma.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona Tu Creador de Vídeos Resumen de Expansión de Mercado

Crea sin esfuerzo vídeos profesionales de resumen de expansión de mercado que comuniquen claramente tu estrategia y progreso a las partes interesadas, impulsando el compromiso y la comprensión.

1
Step 1
Crea Tu Proyecto de Vídeo
Comienza seleccionando una plantilla adecuada o empieza desde cero utilizando la función intuitiva de texto a vídeo. Esto te permite establecer rápidamente la narrativa para tu vídeo resumen de expansión de mercado.
2
Step 2
Añade Tus Visuales y Marca
Mejora tu resumen de expansión de mercado con visuales relevantes de la biblioteca de medios y aplica tus controles de marca, incluyendo logos y colores. Esto asegura que tu vídeo sea coherente y esté alineado con la marca.
3
Step 3
Genera Voces en Off Atractivas
Eleva tu resumen de expansión de mercado con voces en off profesionales. Simplemente introduce tu guion, y la capacidad avanzada de generación de voces en off creará una narración de sonido natural para tu vídeo.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Resumen
Una vez que tu vídeo resumen de expansión de mercado esté completo, expórtalo fácilmente en varios formatos de aspecto para diferentes plataformas. Comparte tus vídeos de marketing con tu equipo y partes interesadas para maximizar el compromiso.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Historias de Éxito de Clientes

.

Construye confianza y credibilidad en nuevos mercados mostrando historias de éxito de clientes convincentes con vídeos potenciados por IA.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de IA para vídeos de marketing?

HeyGen ofrece una plataforma fácil de usar que simplifica la creación de vídeos de IA. Los usuarios pueden aprovechar plantillas personalizables y funciones de IA para producir vídeos de marketing atractivos de manera eficiente, asegurando un producto final creativo y pulido.

¿Puede HeyGen producir vídeos explicativos de alta calidad?

Absolutamente, HeyGen es un excelente creador de vídeos explicativos, permitiendo a los usuarios crear contenido profesional y coherente con la marca. Cuenta con avatares de IA realistas y voces en off de alta calidad para transmitir información compleja de manera efectiva.

¿Qué opciones de personalización están disponibles para vídeos en HeyGen?

HeyGen ofrece amplias opciones de personalización a través de su editor intuitivo de arrastrar y soltar. Puedes asegurar que tus vídeos sean coherentes con la marca integrando tu logo y colores, y utilizando una rica biblioteca de medios de stock para mejorar tu visión creativa.

¿Qué tan rápido puedo generar vídeos atractivos para redes sociales con HeyGen?

HeyGen acelera el proceso de creación de vídeos atractivos para redes sociales. Con la edición basada en texto y funciones de IA eficientes, puedes producir rápidamente contenido cautivador que aumente el compromiso como un creador de vídeos líder.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo