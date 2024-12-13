Crea un vídeo de producto de 1 minuto y 30 segundos para clientes industriales potenciales, mostrando las capacidades avanzadas de nuestra nueva línea de ensamblaje automatizada. El estilo visual debe ser elegante y moderno, con primeros planos en alta definición de la maquinaria en funcionamiento, complementado por una voz en off profesional y autoritaria que detalle las especificaciones técnicas y las mejoras en eficiencia. Utiliza la función "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen para integrar explicaciones detalladas, demostrando el poder de este "generador de vídeos de producto" para equipos industriales complejos.

