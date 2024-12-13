Creador de Vídeos de Formación en Manufactura: Soluciones Rápidas y Fáciles con AI

Aumenta el compromiso en la formación de empleados y simplifica la creación de vídeos instructivos aprovechando avatares de AI realistas.

Crea un vídeo instructivo de 60 segundos diseñado para nuevos empleados de manufactura, demostrando protocolos de seguridad esenciales para operar maquinaria ligera. El estilo visual debe ser limpio y paso a paso, con gráficos claros en pantalla, mientras que el audio proporciona una voz en off calmada y autoritaria. Asegúrate de que el vídeo incluya subtítulos para mejorar la accesibilidad en entornos ruidosos y ayudar a la comprensión de diversos aprendices.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de formación de 90 segundos para empleados experimentados en producción, detallando la calibración adecuada y las verificaciones de mantenimiento para un nuevo robot de ensamblaje automatizado. Esta formación técnica debe emplear un estilo visual moderno y animado con diagramas detallados y una voz experta y alentadora. Utiliza un avatar de AI para presentar la información compleja de manera atractiva, asegurando consistencia y claridad.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de aprendizaje y desarrollo de 2 minutos para equipos de control de calidad, explicando los criterios de inspección actualizados para productos terminados y cómo identificar defectos comunes. El enfoque visual debe ser altamente procedimental, mostrando comparaciones claras de antes y después, acompañado de una voz profesional e informativa. Este creador de vídeos de formación se beneficiará del texto a vídeo desde el guion para facilitar actualizaciones de contenido y traducción.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de 45 segundos para anunciar y explicar brevemente un nuevo flujo de trabajo de manufactura lean a todo el personal de la fábrica. La estética visual debe ser dinámica y atractiva, utilizando gráficos modernos y diagramas de flujo para ilustrar los cambios en el proceso, acompañado de una voz entusiasta y clara. Emplea plantillas personalizables para asegurar la consistencia de la marca y un despliegue rápido en toda la organización.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Formación en Manufactura

Produce rápidamente vídeos de formación en manufactura profesionales y atractivos usando AI para simplificar procesos complejos y mejorar el aprendizaje de los empleados.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tu guion de formación en nuestra plataforma. Nuestra función de texto a vídeo desde el guion transforma instantáneamente tu texto en contenido de vídeo dinámico.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de AI
Elige entre una amplia gama de avatares de AI para presentar tu material de formación, haciendo que las instrucciones complejas de manufactura sean claras y atractivas para tu equipo.
3
Step 3
Añade Funciones de Accesibilidad
Asegúrate de que tus vídeos instructivos sean inclusivos para todos los aprendices añadiendo fácilmente subtítulos en múltiples idiomas.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo de formación de alta calidad y expórtalo en varios formatos de aspecto, listo para su distribución en todas tus plataformas de aprendizaje y desarrollo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica la Formación Técnica

.

Explica claramente procesos de manufactura complejos y protocolos de seguridad a través de vídeos instructivos fáciles de entender.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo funciona HeyGen como creador de vídeos de formación en manufactura?

HeyGen es un creador de vídeos de formación impulsado por AI que simplifica la creación de vídeos instructivos atractivos para la formación de empleados. Aumenta significativamente el compromiso en la formación al transformar contenido técnico complejo en formatos fácilmente comprensibles.

¿Qué características innovadoras ofrece HeyGen para crear vídeos de formación?

HeyGen aprovecha avatares de AI avanzados y tecnología generadora de vídeos de AI para crear vídeos de formación dinámicos. Los usuarios pueden seleccionar entre plantillas personalizables y personalizar el contenido para mejorar las iniciativas de aprendizaje y desarrollo de manera efectiva.

¿Puede HeyGen ayudar a escalar mi contenido de formación a nivel global?

Absolutamente. HeyGen te permite escalar la formación y llegar a aprendices en todo el mundo ofreciendo generación de voz en más de 140 idiomas. También puedes añadir automáticamente subtítulos, haciendo tus vídeos instructivos accesibles a una fuerza laboral diversa.

¿Es posible convertir guiones de texto en vídeo con HeyGen?

Sí, la potente funcionalidad de texto a vídeo desde el guion de HeyGen te permite transformar instantáneamente contenido escrito en vídeos de formación profesional. Esta capacidad impulsada por AI incluye generación de voz de alta calidad, simplificando tu flujo de trabajo de creación de contenido.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo